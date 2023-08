Patrocinadora oficial, Pagbet “aposta” no Futebol Feminino

A Pagbet estreou este ano como patrocinadora oficial das transmissões da Copa do Mundo de Futebol Feminino na Globo e Sportv. Com o perdão do trocadilho, a Pagbet está “apostando” na equipe comandada pelas jogadoras Marta, Geyse, Rafaelle, Kethelle, Kerolin e Tamires. O grupo NSX, controlador da empresa, adquiriu duas das dez cotas de patrocínio da Globo, figurando ao lado de grandes marcas do mercado nacional.

A companhia define a ação como um investimento de “Participação Nacional”, com foco no apoio ao futebol feminino, o que ao que tudo indica não deve ficar restrito apenas a esta competição global.

Hoje, a Pagbet, que é considerada a bet mais rápida e segura do País, é patrocinadora oficial de times como Sampaio Corrêa/MA, Confiança/SE, Sergipe/SE, CSA/AL, ASA/AL e Cruzeiro/AL.

EMBAIXADORA

Reforçando ainda mais a sua disposição de apoio total ao futebol feminino, a Pagbet trouxe para ser sua embaixadora ninguém menos que Formiga, a ex-capitã da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que participou de sete Copas do Mundo e de sete Olimpíadas em 30 anos de carreira.

A ex-volante do Brasil se aposentou da seleção em 2021, aos 43 anos, e ao lado de Marta e Cristiane, comandou a equipe canarinha por mais de duas décadas. A carreira de Formiga é repleta de recordes. Embora não tenha conquistado o título de campeã pela seleção, ele se tornou a única jogadora a disputar sete Copas do Mundo e sete Olimpíadas e, no Mundial da França, tornou-se a atleta mais velha do mundo a entrar em campo em uma Copa.

Pelo Brasil, entre as equipes masculina e feminina, foi a futebolista que mais disputou partidas oficiais pela seleção, com 151 jogos, superando o lateral Cafú.

