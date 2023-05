PC divulga imagem de suspeitos de roubo de moto em Socorro

A Polícia Civil divulgou, nesta segunda-feira (22), imagens dos suspeitos do roubo de uma motocicleta no loteamento Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro. O crime ocorreu no último dia 12 de maio.

De acordo com as informações policiais, após a comunicação do crime, as investigações foram iniciadas e foi possível identificar a existência de câmeras de segurança que registraram a imagem dos suspeitos do crime. A vítima reconheceu os autores.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização dos autores do crime sejam repassadas ao Disque-Denúncia, por meio do telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP