Período de solicitação de isenção de taxa do Enem é prorrogado até 2 de maio

Estudantes têm mais tempo para garantir gratuidade e se preparar para o exame que é porta de entrada para a educação superior

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), prorrogou o prazo para a solicitação da isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Agora, os interessados terão até o dia 2 de maio para realizar o pedido, exclusivamente por meio da Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante), utilizando o login único do Gov.br.

A prorrogação também se aplica ao período de justificativa de ausência para candidatos que faltaram aos dois dias de provas do Enem 2024 e desejam participar da edição de 2025 gratuitamente. Já os prazos para recursos e divulgação dos resultados permanecem inalterados.

O período para solicitação de isenção da taxa de inscrição e justificativa de ausência ocorre entre 14 de abril e 2 de maio, com divulgação dos resultados prevista para o dia 12 de maio. Os recursos poderão ser apresentados entre 12 e 16 de maio, e o resultado final será publicado no dia 22 de maio.

Podem solicitar a isenção da taxa estudantes matriculados no 3° ano do ensino médio em escola pública, em 2025, participantes do Programa Pé-de-Meia, estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada, além de inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar de até três salários mínimos ou renda per capita de até meio salário mínimo.

Segundo a coordenadora do Programa Pré-Universitário (Pré-Uni), Gisele Pádua, a prorrogação amplia as oportunidades de acesso para os estudantes da rede pública estadual. “Isso é muito importante porque temos muitos estudantes que não têm facilidade no acesso ao sistema. Quando eles estão na escola, fica mais fácil de orientar. Além disso, aqueles que costumam deixar para a última hora também vão ter essa chance”, afirmou.

Gisele reforçou ainda que quem não conseguir solicitar a isenção poderá se inscrever no Enem normalmente, mas arcando com o valor da taxa. “Essa fase é regida por um outro edital e em um outro momento. Nesse caso, o estudante pagará a taxa de inscrição para poder realizar a prova”, ressaltou.

Importância do Enem

O Enem se consolidou como o principal exame de avaliação do desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Seus resultados são utilizados para acesso ao ensino superior público, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e a programas como o Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, as notas do exame também podem ser utilizadas em processos seletivos de instituições de ensino superior em Portugal, conveniadas ao Inep.

Foto Maria Odília

Assessoria de Comunicação da SEDUC