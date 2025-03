Pernambucana é vencedora dos 10 km na categoria feminina da Corrida

A 40ª edição da Corrida Cidade de Aracaju, que aconteceu neste sábado, 29, entrou para a história ao registrar um marco inédito: pela primeira vez, as mulheres superaram os homens em número de inscritos. Dos mais de 10 mil participantes, 50,23% foram corredoras. A corrida que teve três pontos de partida, reuniu mulheres de várias idades participando da prova.

A prefeita Emília Corrêa destacou a participação feminina na prova e comemorou o alto índice de mulheres na Corrida Cidade de Aracaju. “Fico muito feliz em ver as mulheres como maioria na corrida deste ano. Isso mostra o quanto estamos ocupando cada vez mais espaços, na política, no esporte. Infelizmente, por causa da cirurgia no joelho, não pude correr desta vez, mas estou torcendo por cada uma que cruzou a linha de chegada. Que esse seja apenas o começo de uma presença ainda mais forte das mulheres nas corridas e em todas as áreas da sociedade”.

O aumento da participação feminina acompanha o crescimento da prova, que bateu recorde de inscrições neste ano e se tornou o evento mais procurado da plataforma Ticket Sports, com mais de 10 mil acessos por minuto no período de inscrições.

Para as atletas, essa virada numérica é motivo de comemoração. Luanda Fraga, que corre há apenas três meses e participou pela primeira vez da Corrida Cidade de Aracaju, destacou o impacto que o esporte teve em sua vida. “A corrida tem me ensinado bastante. Aprendi sobre superação e que tudo é possível. Muitas vezes nem sabemos do potencial que temos. A constância e a disciplina fazem a diferença, porque é um conjunto: alimentação, exercício físico, fortalecimento. E saber que este ano nós, mulheres, superamos os homens em número de inscritos torna tudo ainda mais gratificante”, celebrou.

Além de celebrar essa conquista, a edição de 2025 trouxe melhorias na estrutura para garantir mais conforto e segurança aos corredores, com reforço na hidratação, policiamento e atendimento médico. A área de chegada também foi ampliada, oferecendo mais suporte para recuperação dos atletas.

Miriam Franco da Silva, vencedora dos 10 km na categoria feminina, veio de Garanhuns, Pernambuco e comemorou a conquista. “Ano passado corri os 24 km, e este ano, nos 10 km, consegui ser campeã. Parabenizo todas essas mulheres que participaram em peso da prova. Nós, mulheres guerreiras, estamos cada vez mais evoluindo no esporte”, destacou a atleta.

Dálete Nunes Vidal, que participou da prova pela terceira vez e estreou nos 10 km, ressaltou a energia do evento e a importância da corrida para a saúde e o bem-estar. “A corrida da Cidade de Aracaju tem uma energia maravilhosa. O público apoia, bate palmas, incentiva. E saber que o número de inscrições femininas cresceu tanto nos deixa muito felizes, porque mostra que mais mulheres estão cuidando da sua saúde. Para mim, a corrida é uma terapia”, contou.

Com esse avanço, a expectativa é que a participação feminina continue crescendo, incentivando mais mulheres a se desafiarem no esporte e ocuparem cada vez mais espaço nas corridas de rua.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA