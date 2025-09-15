Plano de contingenciamento garante assistência contínua nas unidades de saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da gerência de Infraestrutura, tem monitorado permanentemente o abastecimento de água em todas as unidades e serviços de saúde da rede estadual, com a finalidade de garantir a assistência contínua, sem impactos nos atendimentos. Serviços considerados essenciais, como hospitais, escolas, delegacias e abrigos, são considerados prioritários, seguindo definições do Comitê de Gerenciamento de Crise do Governo do Estado.

No maior hospital público estadual, o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), a equipe especializada realiza o acompanhamento desde a última sexta-feira, 12, sem notificações registradas. A unidade hospitalar adotou ainda um controle e supervisão dos reservatórios d’água. Além disso, foram realizadas manobras no sistema para garantir o fornecimento contínuo, sem necessidade de caminhões-pipa.

Segundo o superintendente do Huse, Roberto Gurgel, a situação tem sido acompanhada com toda atenção devida, visando assegurar a continuidade dos serviços sem intercorrências. “Estamos acompanhando todos os esforços e atuação dos profissionais da linha de frente e, aqui no Huse, nossas equipes estão empenhadas para que tudo ocorra dentro da normalidade. Os atendimentos, sejam eles no Pronto-Socorro, Oncologia, Unidade Pediátrica e todos os nossos serviços, estão mantidos com a qualidade na assistência e suporte necessário à população”, destacou.

O Governo do Estado, por meio do Comitê de Gerenciamento de Crise, segue acompanhando a situação em parceria com a Deso, Iguá Sergipe, Prefeitura de Aracaju, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Outras unidades

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), o Hospital da Criança, o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) e o Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) também seguiram em pleno funcionamento das atividades, sem interrupções dos serviços. Na MNSL, por exemplo, o abastecimento de água foi reforçado preventivamente por meio de caminhão-pipa. “Seguimos com atendimento normal na unidade e monitorando toda a situação com os demais órgãos, trabalhando de maneira preventiva”, finalizou a superintendente da MNSL, Lourivânia Prado.