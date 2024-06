PMA divulga período de Matrícula Online para estudantes da EJA

Com capacidade de atendimento para mais de 2.500 estudantes, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), divulga o período de matrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o segundo semestre do ano de 2024.

Com 17 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) ofertando a modalidade, o público-alvo deverá renovar o vínculo ou iniciar o ingresso na rede, através do portal da Matrícula Online.

Seguindo o calendário de matrícula, estudantes da rede têm até o dia 19 de junho para renovar o vínculo, necessitando apenas a confirmação presencial na secretaria das escolas; já a matrícula para o público em geral será iniciada no dia 25 do mesmo mês, de forma virtual, através do portal da Matrícula Online (https://www.aracaju.se.gov.br/matriculaonline/), com a confirmação de forma presencial, onde os estudantes devem apresentar a documentação nas unidades de ensino do seu interesse.

De acordo com a gestora da Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos (Coeja), Sueli Bispo, o público-alvo são pessoas de 15 anos ou mais que não estão regulares no ensino por desistência dos estudos em algum momento da vida, e para aqueles que nunca frequentaram a escola e não chegaram a ser alfabetizados.

“Nós temos escolas com EJA em todas as regiões da capital e todos os alunos matriculados receberão uniforme, serão cadastrados no sistema de reconhecimento facial, para que eles possam ter o registro da sua frequência, vão receber o kit do aluno, com o material didático e vão, também, ter acesso ao pacote tecnológico do Escola Tech, recebendo os notebooks”, destaca.

Como a EJA também é contemplada com o programa Escola Tech, a coordenadora ressalta que o setor já vem realizando formações para os professores da modalidade.

“As formações são realizadas para que os docentes trabalhem com o máximo de interatividade que toda tecnologia propicia. Durante a formação, os professores aprendem sobre o uso do display interativo e compartilhamento de informações com o computador do aluno ou até mesmo com os celulares. A ideia é que o aluno da EJA da nossa rede seja totalmente incluído no universo digital e que ele aprenda, também, com a ferramenta da tecnologia. Nós queremos que eles ingressem no mundo do letramento e sejam alfabetizados nas duas áreas”, afirma Sueli.

Prova de Qualificação

Formada por um público diverso e de realidades distintas, a Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos tem como uma de suas estratégias a chamada “prova de qualificação”, que tem o objetivo de conhecer os níveis de alfabetização dos novos estudantes. Com a ferramenta pedagógica, os cidadãos que não sabem em qual ano escolar interromperam os estudos, podem ir até uma das escolas com EJA e realizar o teste de nivelamento.

“O aluno será avaliado e enquadrado de forma equivalente ao conhecimento que ele apontou. Essa classificação faz parte das estratégias da EJA em sempre avaliar os níveis de aprendizagem dos nossos estudantes. Além desta, temos a prova de reclassificação, que avalia os alunos que já são da rede, foram aprovados e, a depender do resultado, podem avançar mais uma etapa. Também temos a avaliação da fluência leitora, que analisa o processo de alfabetização e, caso necessário, recebe um reforço”, explica.

A gestora declara que um dos maiores desafios da Coeja é fazer com que a sociedade entenda que a educação para jovens e adultos é, também, para aquelas pessoas que nunca estudaram, pois muitos deixam de se matricular por receio e vergonha.

“A escola é um espaço democrático e inclusivo, e a gente trabalha criando estratégias para oferecer a melhor educação possível. A EJA é um espaço acolhedor, com formação para que professores tenham um olhar diferenciado e cuidadoso, já que estão lidando com adultos cheios de vivências. Ainda, o sonho de muitos é aprender a ler, mas se privam por vergonha e é por isso que nosso maior objetivo é mostrar a essas pessoas que elas serão bem-vindas e acolhidas em nossas escolas”, pontua Sueli Bispo.

Central da Matrícula

Para esclarecer dúvidas ou auxiliar em qualquer dificuldade no processo de Matrícula Online para a EJA neste segundo semestre, a Semed disponibiliza a Central da Matrícula. O serviço é realizado através do WhatsApp, nos números (79) 98106-2969 / (79) 98166-7342, ou por meio de ligação no (79) 3179-1574 e (79) 98157-5918. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

Foto: Ascom Semed