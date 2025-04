PMA fará acompanhamento contínuo de crianças e adolescentes com Diabetes

Com foco em promover inovação e mais eficiência no cuidado de crianças e adolescentes com Diabetes Tipo 1, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, apresentou nesta quinta-feira, 24, o projeto-piloto intitulado ‘Sem Medir a Vida’. A iniciativa será executada via emendas impositivas encaminhadas por 22 vereadores da capital. Os recursos, destinados ainda durante a legislatura anterior, totalizam R$ 650 mil.

A ação propõe a adoção de sensores no monitoramento da glicose, em substituição ao uso convencional das fitas reagentes. Além da aquisição dos dispositivos, a iniciativa prevê a capacitação de profissionais da saúde e familiares dos pacientes. Na etapa inicial, serão acompanhadas 50 crianças e adolescentes com idades entre 2 e 12 anos.

De acordo com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, o projeto tem como finalidade promover melhores condições de saúde e bem-estar para as crianças com Diabetes Tipo 1. Ela ainda destacou a importância da destinação das emendas impositivas. “Agora, o Executivo vai tocar essa parceria, que será referência para ampliar e alcançar, cada vez mais, a qualidade de vida dessas crianças. A questão da Diabetes Tipo 1 é muito séria e, às vezes, os pais não têm o conhecimento do que devem fazer, do que podem fazer. Então, a gente também quer levar informação, quer levar tratamento, quer levar dignidade”, salientou.

A secretária da Saúde de Aracaju, Débora Leite, explicou o motivo de incluir o público infantojuvenil nesta primeira etapa do projeto. “Esse controle para as crianças é muito mais importante porque vai evitar, cada vez mais, as comorbidades do diabetes, como problemas de visão, problemas renais. Então, a gente está fazendo esse momento para apresentar o projeto para os vereadores, para que eles entendam que é muito importante que isso continue. Como as emendas fazem parte do nosso orçamento, é necessário que eles visualizem como está sendo usado e que isso vai precisar ser continuado”, reitera, informando que a ação terá abordagem científica, cujos dados servirão de base para o aprimoramento de políticas públicas na área.

Parceria

O vereador Elber Batalha falou do avanço que a ação representa e parabenizou a gestão por ter abraçado a ideia. Em seu pronunciamento no evento de apresentação, o parlamentar da bancada de oposição destacou que entende quando é momento de tecer críticas e elogios. “E, quando tiver motivo para meus elogios, terá, como hoje. Parabéns por ter abraçado esse projeto, que foi capitaneado pelo líder da oposição, mas também agregado por 22 vereadores, inclusive por Vossa Excelência, enquanto vereadora”, disse, referindo-se à prefeita Emília Corrêa. “Tenho certeza de que aqui, hoje, se faz a história, e com essa iniciativa vamos, efetivamente, dar qualidade de vida aos pais e mães dessas crianças e vamos salvar a vida de muitos jovens e adolescentes da nossa cidade”, pontuou.

A vereadora Professora Sônia Meire, que também direcionou emendas para o projeto, destacou que esse momento representa a garantia dos direitos. “Principalmente neste caso de crianças e adolescentes, que passam por situações de enfrentamento de Diabetes Tipo 1, que podem ser evitadas a partir, exatamente, da política pública, não só na saúde, mas na educação, na alimentação, na garantia de direitos”, concluiu.

Foto: Karla Tavares/PMA