PMA garante assistência médica e cuidado em saúde no lançamento do Pop Rua Aju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou nesta sexta-feira, 21, a primeira edição do Pop Rua Aju, ação integrada voltada à oferta de serviços de saúde, cuidado e cidadania para a população em situação de rua e em extrema vulnerabilidade. Das 9h às 13h, a Praça General Valadão se tornou um grande espaço de acolhimento, reunindo equipes da SMS e parceiros intersetoriais com o propósito de ampliar o acesso a direitos e fortalecer vínculos.

Durante a iniciativa, a SMS ofertou consultas médicas e de enfermagem, vacinação, testagens para hepatites virais, HIV e sífilis, avaliação nutricional, práticas corporais, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICs), aferição de pressão arterial e glicemia — com apoio do CardioAju — e atendimentos do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD). A população também recebeu cuidados odontológicos, com rastreamento de câncer bucal, orientações, encaminhamentos e distribuição de kits de higiene.

Sob coordenação do Consultório na Rua e do Projeto Redução de Danos (PRD), as equipes atuaram diretamente com o público para reforçar a presença da saúde municipal nos territórios. Além dos serviços clínicos, a ação incluiu banho para todos, barbearia, atividades culturais e educativas, além da participação do Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes (Nupeva) da SMS.

Para quem vive nas ruas ou enfrenta vulnerabilidade extrema, a presença da saúde municipal representa cuidado e oportunidade. José Marcelo Honório, acompanhado pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) AD Primavera, enfatizou o papel essencial do atendimento direto. “Se não fossem os médicos da rua, muitas horas a gente não tinha atendimento. Eles cuidam da gente na rua e no acolhimento. Consigo minha medicação graças ao CAPS e ao médico que faz meu acompanhamento”, afirmou.

Daiane da Silva, acolhida pela Casa de Passagem Acolher após chegar a Aracaju com a família, agradeceu o suporte recebido. “Aqui hoje está maravilhoso. Fiz teste rápido, medi a glicemia, aferi pressão e recebi orientações importantes. Eu e meu filho fomos muito bem atendidos”, relatou.

Erivan Nascimento de Jesus, morador da Casa de Passagem Freitas Brandão, reforçou o alcance dos serviços. “Com o Consultório na Rua e o CEMAR, a gente consegue exames, testes rápidos, medicamentos. Mesmo em situação de rua, a saúde chegou até nós”, relatou.

Diante da função social que o Pop Rua Aju representa, equipes e parceiros já reforçam o compromisso com a continuidade. Márcio Augusto, gerente técnico do programa Consultório na Rua, destacou a adesão do público e a importância da iniciativa para ampliar o acesso às políticas públicas. “A iniciativa fortalece a humanização e o cuidado contínuo. O objetivo do evento é promover dignidade, acesso, humanização e, acima de tudo, tornar as ruas visíveis. Nosso propósito é levar saúde, prevenir agravos e garantir encaminhamentos para tratamento, ampliando a assistência a quem mais precisa”, afirmou.

Keila Costa, gerente técnica do Projeto Redução de Danos (PRD), ressaltou que o evento reforça a garantia de direitos. “Esse momento é para mostrar à população em situação de rua que queremos continuidade do cuidado. Nada deve ser apenas pontual. Trabalhamos nos territórios para promover saúde e reduzir riscos sociais, sempre de forma intersetorial”, explicou.

Parceira da ação, a Pastoral do Povo de Rua também avaliou positivamente a iniciativa. Para Marcos Corrêa, coordenador da pastoral, o trabalho integrado fortalece vínculos e promove dignidade. “Mobilizamos as pessoas para mostrar que esse espaço transforma vidas. Mais do que espiritualidade, trabalhamos dignidade humana, e é isso que essa ação proporciona”, afirmou.

Alisson Costa, coordenador do Movimento da População de Rua, reforçou que a saúde tem sido o setor mais próximo da população em situação de rua. “Muitas vezes somos impedidos de acessar outros serviços, e o Consultório na Rua e o PRD são as portas mais próximas. Ações como essa deveriam ser contínuas”, destacou.

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, destacou que o Pop Rua Aju pode se tornar um dos principais instrumentos de alcance para que os serviços da gestão cheguem a quem mais precisa. Segundo ela, a ação nasce para fortalecer a presença nos territórios e garantir acesso pleno aos direitos. “Ninguém deve permanecer invisível. A saúde de Aracaju tem o compromisso de chegar, acolher e acompanhar. Estamos aqui para garantir cuidado, dignidade e acesso”, enfatizou.

Trabalho integrado e parceiros

O Pop Rua Aju é uma realização da Prefeitura de Aracaju, em articulação entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Secretaria Municipal da Educação (Semed) e a Secretaria Municipal da Família e Assistência Social (Semfas). Além da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), a Fundação Municipal de Formação Para o Trabalho (Fundat), a Associação Católica Bom Pastor, o Movimento da População de Rua e a Pastoral do Povo da Rua.

