PMA inaugura Unidade Pediátrica Dra. Glória Tereza no Hospital Fernando Franco

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou nesta quarta-feira, 4, a Unidade Pediátrica Dra. Glória Tereza, anexo do Hospital Municipal Fernando Franco, localizado na Rua Luiz dos Santos Mendonça, no conjunto Augusto Franco. A obra representa um marco na assistência à saúde infantil na capital sergipana, com uma estrutura moderna, acolhedora e preparada para oferecer atendimento de qualidade às crianças.

A prefeita Emília Corrêa esteve presente e ressaltou a importância do cuidado desde a infância. “É um momento muito especial, porque crianças merecem o nosso melhor, é o começo de tudo. Se cuidamos bem da infância, teremos idosos mais saudáveis no futuro. E essa homenagem à Dra. Glória Tereza é ainda mais significativa para mim, porque ela foi minha vizinha. Acompanhei de perto sua dedicação, sua responsabilidade com a pediatria. Seu compromisso era forte, verdadeiro, e deixou um legado. Esse nome carrega reverência, história, amor. Estou muito feliz por ser instrumento dessa realização,” ressaltou.

Débora Leite, secretária municipal da Saúde, destacou o compromisso da gestão com a saúde infantil e a valorização dos profissionais. “É uma alegria imensa entregar à população um espaço exclusivo para o atendimento pediátrico. Desde o início, sabíamos das condições precárias dessa estrutura e ver tudo transformado em menos de seis meses nos dá orgulho. Essa conquista é fruto do trabalho comprometido de toda a equipe da SMS,” afirmou.

Como pediatra, Débora também expressou sua satisfação pessoal com a nova estrutura. “Essa inauguração me toca profundamente. Saber que as crianças terão um ambiente pensado para elas, com estrutura de qualidade, me deixa realizada. E vamos além, vamos investir na capacitação da equipe, em treinamentos e atualizações, para garantir um cuidado sensível e especializado, como a pediatria exige,” explicou.

“É uma grande emoção e satisfação fazer parte de uma gestão que, em tão pouco tempo, entrega uma obra dessa magnitude. Um espaço amplo e confortável, que traz mais dignidade no atendimento às nossas crianças,” falou Saulo Vieira de Moura, diretor técnico do Hospital Fernando Franco.

“A SMS pensando nas crianças, entrega hoje a ala pediátrica Dra. Glória Tereza. Um dia marcante para o Fernando Franco, que agora conta com um espaço totalmente revitalizado, do jeito que as crianças merecem. E não só elas, nossos colaboradores também passam a atuar em um espaço mais adequado, o que eleva a qualidade da assistência,” destacou Solange Cruz, gerente do Hospital Municipal Fernando Franco.

A população aprovou o novo espaço. Tauane Batista, autônoma e mãe da pequena Malu Luiza, de 3 anos, que já foi atendida na unidade, comemorou. “Fiquei encantada. Minha filha foi atendida rapidinho e o lugar está lindo, cheio de desenhos, bem espaçoso. A gente se sente bem acolhida. Tô muito feliz com esse novo espaço para as crianças,” disse.

A obra, orçada em R$ 289.674,06, consistiu na readequação da ala pediátrica do hospital, garantindo a separação dos atendimentos pediátricos de urgência e emergência do público adulto. A unidade conta ainda com serviço de urgência e emergência odontológica, ampliando a assistência oferecida.

Sobre Dra. Glória Tereza

A unidade leva o nome da Dra. Glória Tereza Lima Barreto Lopes, médica pediatra que dedicou sua vida à saúde infantil em Aracaju. Nascida em 27 de julho de 1958, coincidentemente no Dia do Pediatra, Glória Tereza formou-se em medicina pela Universidade Federal de Sergipe em 1986. Ao longo de sua carreira, atuou incansavelmente em prol dos cuidados com as crianças e adolescentes no estado, sendo reconhecida por seu compromisso, cuidado e amor no atendimento às crianças. Sua história inspira profissionais, e a homenagem reforça a importância de valorizar quem constrói uma trajetória marcada pela responsabilidade e pelo amor ao próximo.

Por Ascom/SMS