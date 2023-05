PMA mantém equipes em atenção e reforça ações preventivas

Desde a emissão do alerta para chuvas moderadas, na noite da quarta-feira (17), a Prefeitura de Aracaju mantém equipes em atenção e reforça ações preventivas contra riscos, na capital. Por intermédio da Defesa Civil, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), houve monitoramento de áreas de risco, porém sem registro de ocorrência ocasionadas pelas precipitações.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, até o final da manhã desta quinta-feira, 17, a maior concentração de chuva ocorreu no bairro Ponto Novo, conforme os dados pluviométricos do sistema ClimAju.

“Até o final dessa manhã, foi registrado o volume acumulado de 30 milímetros de chuva, com maior concentração no bairro Ponto Novo. Não houve registro de ocorrências através do número emergencial 199. Mantemos nossas equipes de prontidão para atender as demandas da população”, frisa o coordenador.

O alerta encaminhado aos mais de 54 mil números telefônicos cadastrados através do serviço de alerta por SMS 40199 segue em vigor até a noite desta sexta-feira, dia 19. A equipe da Defesa Civil acompanha as atualizações dos centros especializados em meteorologia para adotar as providências que sejam necessárias à redução de riscos e transtornos.

A Defesa Civil orienta a população, especialmente as pessoas que residem em áreas de risco, que redobrem o estado de observação aos sinais de anormalidade, como inclinação de árvores e postes nas áreas de encostas de morro, aos recalques diferenciados na estrutura das edificações, barulhos diferenciados no telhado e aparecimento de rachaduras.

“A população pode acionar a Defesa Civil, 24 horas, através do serviço emergencial 199. Uma equipe será deslocada para proceder a avaliação de risco e adotar as providências cabíveis”, indica o coordenador do órgão Robson Rabelo.

Serviço de alerta

Para realizar o cadastro e receber as mensagens é preciso enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

ClimAju

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza a plataforma ClimAju para acompanhamento, em tempo real, das condições meteorológicas, em todas as regiões da capital. O recurso, disponível no endereço aracaju.se.gov.br/climaju, possibilita acesso à previsão do tempo, com atualizações diárias e imagens ao vivo de diversas regiões da cidade.

Foto Sérgio Silva