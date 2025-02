PMA realizá campanha de adoção de animais no Shopping Riomar

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), promove nos dias 22 e 23, a primeira campanha de adoção responsável do ano, no Shopping Riomar. O evento, coordenado pelo Programa Aju Animal, acontecerá no Shopping Riomar, a partir das 16h, e tem como objetivo garantir lares amorosos e definitivos para cães e gatos resgatados.

O Aju Animal, referência em saúde e cuidado animal, atua em quatro eixos, dentre eles o incentivo à adoção. Nesta edição, 70 animais, entre cães e gatos, estarão disponíveis e os adotados irão passar por consultas e aplicação de microchip. Fazem parte desta ação o Instituto Canto Vivo, S.O.S Vida Animal, Canto Animal, Grupo de voluntários da UFS, Adasfa, Instituto Safira, Projeto Acolher, Projeto Thunder Cats, Gatinhos da Ponte, Bando de Bichos.

A veterinária do programa, Carollyne Costa, destaca a importância da ação e da parceria com o Riomar para a visibilidade da ação. “Estamos muito animados e esperançosos. A campanha será realizada em dois dias para que mais pessoas possam participar e mais animais tenham a chance de encontrar um lar definitivo. E a parceria com o shopping é essencial para ampliar a visibilidade da causa “, explica.

Além disso, durante os dois dias de evento, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Zoonoses, oferecerá serviços de vacinação e testagem de leishmaniose para o público em geral.

Ascom/Sema

Foto: Camilla Ribeiro