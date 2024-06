PMA realiza lotação de agentes temporários para combate ao Aedes

A Prefeitura de Aracaju, por meio das secretarias municipais da Saúde (SMS) e do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), realizou nesta segunda-feira, 10, a lotação dos candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para agentes temporários de apoio às políticas de controle ao Aedes aegypti.

Segundo o técnico da gerência de gestão de pessoas da SMS, Aleph Oliveira, aproximadamente 2.400 candidatos disputaram as 30 vagas disponíveis, que serão preenchidas imediatamente para atuarem no Programa Municipal de Combate ao mosquito.

“Os trabalhadores já tiveram a documentação e a perícia médica regularizadas e estão aptos a começar a atender, seguindo a orientação da administração municipal. Ao lotar estes novos trabalhadores, a finalidade é recompor a rede e levar o serviço de saúde, assegurando melhor qualidade à população. Este PSS terá validade de três meses, a contar da data de homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, em caso de conveniência para a Administração”, destaca Aleph.

Acolhimento e Capacitação

Para orientar e capacitar os novos profissionais, a SMS realizou um acolhimento inicial. Gerente do Programa de Combate ao Aedes aegypti, Jeferson Santana explica que após a lotação foi apresentada a estrutura da Rede de Vigilância Epidemiológica.

“É importante que eles conheçam e aprendam sobre a atuação da Vigilância. De terça-feira, 11, até sexta-feira, 14, acontecerá uma capacitação no Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS), no bairro Siqueira Campos, das 8h às 12h e das 14h às 17h, onde iniciaremos a parte teórica da preparação destes novos profissionais, antes deles irem trabalhar em campo. Na sexta-feira, finalizaremos a capacitação com um treinamento prático no próprio bairro, junto com os agentes de endemias, para que eles entendam a abordagem e apresentação para a população”, explica.

Jeferson informou ainda que, na próxima segunda-feira, 17, os novos profissionais estarão atuando em campo.

Expectativas dos Novos Agentes

Michele Mendonça, uma das primeiras convocadas a assinar o termo de lotação, compartilhou sua expectativa de começar a trabalhar. “Eu sou técnica de enfermagem, mas sempre estou atenta a novos conhecimentos e compartilho do pensamento de um atendimento fraterno, onde se possa exercitar a arte do cuidado para assegurar uma melhor condição de vida para a população”, disse Michele.

Rosiely Feitosa, também técnica de enfermagem, concorda com a colega e ressalta a esperança de contribuir com a melhoria no combate ao mosquito na cidade. “Minha expectativa é ajudar a fortalecer essa força-tarefa contra o Aedes aegypti. Este processo seletivo está servindo para trazer uma renovação no trabalho e fortalecer ainda mais esse combate”, afirma Rosiely.

Foto: Ascom/SMS