PMA renovará convênio com os clubes Sergipe e Confiança

A Prefeitura de Aracaju renovará o convênio que garante repasse de recursos aos dois principais clubes de futebol da capital, Sergipe e Confiança. O prefeito Edvaldo Nogueira confirmou a informação, nesta sexta-feira,14, após reunião com o presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, em seu gabinete.

Segundo Edvaldo, assim como nos anos anteriores, a transferência será feita via Federação. O ex-presidente e conselheiro do Confiança, Luiz Roberto Dantas, também participou da reunião.

“Esse é um compromisso que temos honrado anualmente e que tenho a satisfação de confirmar, também, para 2023, pois sei o quanto representa para os clubes de futebol da nossa capital. Já estava no nosso planejamento e nesta reunião com o presidente da Federação Sergipana, Milton Dantas, e com o ex-presidente do Confiança e conselheiro do clube, Luiz Roberto, fiz questão de assegurar a manutenção desta importante ajuda, que será repassada via federação, assim como nos anos anteriores. Em breve, informaremos a data de formalização do convênio”, destacou o prefeito.

O presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, agradeceu a recepção de Edvaldo e ressaltou que a renovação do convênio será “fundamental” para os clubes. “É um investimento que a Prefeitura faz no esporte sergipano e que será muito importante para o Sergipe e Confiança. Então, agradeço ao prefeito pelo seu comprometimento com o futebol”, declarou o presidente da Federação.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA