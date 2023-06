Polo EAD da Unit em Lagarto (SE) muda de endereço

Ampliando o acesso e o conforto: novo endereço do polo proporciona uma experiência educacional de excelência aos alunos

A Universidade Tiradentes (Unit) anuncia o novo endereço do polo de Educação a Distância (EAD) em Lagarto (SE), que visa proporcionar aos alunos uma experiência educacional ainda mais enriquecedora. A partir de agora, o polo estará localizado na Avenida Contorno, número 1155, no coração da cidade. Essa mudança traz consigo uma série de benefícios tanto para os estudantes quanto para a comunidade acadêmica.

O gerente comercial EAD e expansão da Unit, José Henrique Leal, destaca que a decisão de realocar o polo em Lagarto foi motivada pela busca por uma localização estratégica e uma infraestrutura mais adequada. “Nossa intenção é facilitar o acesso dos alunos, colaboradores e candidatos, oferecendo um ambiente acolhedor e confortável”, afirma Leal.

Com essa nova sede, os alunos poderão desfrutar de um ambiente renovado e preparado para atender suas necessidades. O polo conta com um corpo docente altamente qualificado e equipes dedicadas, que proporcionam um atendimento personalizado e eficiente.

Além disso, o polo EAD da Unit em Lagarto traz boas novidades em relação aos cursos disponíveis. “Na oferta de 2023.2, estamos lançando dois cursos híbridos: Estética e Cosmética e Educação Física. Além disso, continuamos a ofertar cursos como Administração, Pedagogia, Serviço Social, Análise e Desenvolvimento de Softwares, entre outros”, destaca o gerente.

Já o coordenador do polo, Carlos Ramires, ressalta que, além da localização privilegiada e da infraestrutura aprimorada, o novo endereço oferece uma série de benefícios aos alunos. “Contamos com salas amplas e climatizadas, pensadas para acomodar nossos alunos de forma confortável, e uma estrutura que valoriza a humanização do estudante”, elenca.

Essas características visam criar um ambiente propício ao aprendizado, onde os alunos se sintam acolhidos e motivados em sua jornada acadêmica. O compromisso da Unit em oferecer uma experiência educacional completa e de qualidade é refletido nesse polo, que busca promover uma educação acessível e transformadora.

Novo endereço: Av. Contorno, 1155, Centro – Lagarto – SE

Telefone para contato: (79) 9 9627-5061

E-mail: pololagarto@unit.br

Fonte e foto Unit