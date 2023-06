‘Ponto do Turista’ apresenta Sergipe além do forró

No espaço, agentes de viagens mostram aos visitantes que o estado também se destaca pelas belezas naturais e por muitos outros atrativos turísticos

O Ponto do Turista dá as boas-vindas aos visitantes da Vila do Forró, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Primeiro estande à direita, durante todo o mês de junho, o espaço abrigará agências de viagens em sistema de revezamento. No local, os agentes recepcionam as pessoas e apresentam a elas – em especial, aos turistas de outros estados – os destinos e os roteiros turísticos, principalmente os mais famosos. E mostram que Sergipe, além de ser o ‘país do forró’, é também um estado que se destaca pelas inúmeras belezas naturais, pela cultura e pela deliciosa gastronomia.

Aberto das 17h30 às 23h30, de terça a domingo, o Ponto do Turista é uma parceria do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), com as agências de viagens. Decorado de forma acolhedora e com referências nordestinas, o espaço conta, por exemplo, com mesas cobertas por toalhas de chita. Numa alusão ao fato de que as agências de viagens colocam os destinos na ‘prateleira’ do turismo, há uma estante que recobre, de ponta a ponta, uma das paredes do ambiente, onde são expostos objetos em cerâmica, como jarros e esculturas, de couro e de palha, como chapéus.

Para convidar o público a conhecer os atrativos turísticos sergipanos, dois profissionais do segmento são designados a atender os visitantes. Simpáticos e atenciosos, os agentes de vendas Letícia Castro e Davi Bispo, ambos da Aracaju Turismo, apresentam os pontos turísticos e tiram todas as dúvidas dos potenciais clientes. “Nós apresentamos o portfólio de passeios, destinos como a Praia do Saco e Xingó, além dos passeios de cultura pelas cidades históricas”, explica Davi.

Conhecer Sergipe

Letícia Castro comenta que a procura tem sido grande no Ponto do Turista. Cheios de curiosidade, os visitantes querem conhecer o espaço e tirar fotos com os objetos e adereços nordestinos. E há os que querem conhecer Sergipe mais de perto. “Quando não fecham o pacote de viagem logo de cara, deixam o número de celular para a gente entrar em contato e fazer a reserva”, revela Letícia.

A professora Ana Carla Silva Braz, que mora na capital sergipana, visitou o Ponto do Turista. Ela sonha em conhecer os cânions de Xingó e levar os filhos para viverem junto com ela o que chama de “aventura ao centro de Sergipe”, numa referência bem-humorada ao livro de ficção ‘Viagem ao Centro da Terra’, do escritor francês Júlio Verne. “Apesar de ser sergipana, não conheço Xingó. Vou me organizar e, se Deus quiser, quando arranjar um tempinho, vou levar meus dois filhos, Ana Beatriz e Lucas, comigo”, adianta.

Sergipe bem-divulgado

O empresário Felipe Duarte, da Aracaju Turismo, ressalta que ter um mês inteiro de festejos de maneira inédita, sendo divulgados fortemente, faz Sergipe brilhar, ainda mais, no turismo, atraindo, assim, um número maior de visitantes. “Estamos superfelizes com o projeto de 30 dias de forró. Temos visto vídeo promocional de Sergipe nos voos e matéria na revista de uma operadora aérea. Percebemos que está sendo feito um trabalho muito bom de divulgação do estado, o que é muito importante”, avalia o empresário.

Esse trabalho, aliás, também é complementado com a ação da agência no Ponto do Turista. “Está em alta a demanda de gente procurando não só o forró, as festas juninas, mas, também, com o objetivo de conhecer Xingó, Lagoa dos Tambaquis, Praia do Saco, de fazer um city tour, de ir para São Cristóvão, Parque dos Falcões, Croa do Goré e Orla Pôr do Sol. Isso nos deixa muito felizes”, declara.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e TAG, e apoio da Energisa e MOB.

