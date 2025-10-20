População de Aracaju ganha novos espaços de promoção à saúde

A população de Aracaju passou a contar, a partir desta segunda-feira, 20, com mais duas importantes oportunidades para cuidar da saúde e adotar um estilo de vida mais ativo. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) inaugurou o novo polo do Programa Academia da Cidade no bairro Jabotiana e reativou o do Castelo Branco, ampliando para 22 o número de estações em funcionamento na capital.

O novo espaço da Jabotiana está localizado na Praça Antônio Newton Menezes Porto e funcionará de segunda a sexta-feira, a partir das 5h30. Já o polo do Castelo Branco retoma suas atividades também de segunda a sexta-feira, a partir das 6h40, no Instituto Lourival Fontes, situado na Avenida São João Batista, s/n, bairro Ponto Novo.

Nos dois polos, os moradores poderão se inscrever gratuitamente para participar de atividades físicas orientadas, como ginástica coletiva, localizada e treinamento funcional, além de avaliação antropométrica, aferição de pressão arterial, orientação nutricional e ações de educação em saúde. As atividades são conduzidas por profissionais de Educação Física qualificados, garantindo acompanhamento individualizado e seguro.

De acordo com a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, o objetivo é promover qualidade de vida e prevenir doenças. “Na gestão da prefeita Emília Corrêa, o que queremos é realmente levar saúde. Sabemos que a população está envelhecendo e queremos que as pessoas envelheçam com autonomia, vitalidade e bem-estar. Essa é a mudança que buscamos”, afirmou.

O coordenador do programa, Genisson Silva, destacou a importância da expansão do projeto. “A população do Jabotiana sempre pediu por esse espaço. É uma grande satisfação poder atender a esse pedido e ampliar o cuidado com as pessoas. A Academia da Cidade é de todos, queremos ver a comunidade se movimentando e adotando hábitos saudáveis”, ressaltou.

Os beneficiários celebraram a chegada e o retorno das atividades. A aposentada Luzia Maria Cardoso, moradora do Jabotiana, elogiou a iniciativa. “Gostei da novidade. Já faço pilates, mas gosto de participar das atividades na comunidade. Sou pré-diabética e esse espaço vai ajudar muito”, comentou.

A assistente social Geane Assis, também moradora do bairro, reforçou a importância da ação para a comunidade. “É uma iniciativa que estava precisando aqui na área. Estou gostando muito, sou hipertensa e busco qualidade de vida, que é o que todos nós almejamos”, disse.

No Castelo Branco, a assistente social Cláudia Vasconcelos, 59 anos, comemorou a reativação do pólo. “A Academia da Cidade transformou a minha saúde. Sou paciente pós-bariátrica e não me adaptei ao treino em ambientes fechados. Aqui encontrei acolhimento, alegria e motivação. Esse espaço faz bem ao corpo e à mente”, relatou.

O Programa Academia da Cidade é desenvolvido em parceria com as Unidades de Saúde da Família (USF) e outras instituições municipais. A iniciativa, coordenada pela SMS, integra as políticas públicas de promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas, estimulando a prática regular de atividade física, a socialização comunitária e a melhoria da qualidade de vida.

