Posse dos novos diretores reforça compromisso com a gestão nas escolas

Os 62 diretores das escolas da rede pública estadual de ensino sediadas em Aracaju foram empossados na terça-feira, 11, em cerimônia realizada no auditório da Biblioteca Pública Epiphanio Dória, na capital. Eles foram escolhidos por meio do Processo Seletivo de Gestão Democrática nas Escolas, conforme o edital nº 30/2024.

O secretário de Estado da Educação (Seed), Zezinho Sobral, compareceu à solenidade para desejar as boas-vindas aos diretores. “Sinto-me muito feliz neste momento, orgulhoso por poder participar desse processo seletivo transparente, e contente por estar na companhia de pessoas tão extraordinárias, que impactam diretamente a vida de muitas outras pessoas. São profissionais importantes para o Estado e para o bom desempenho da administração pública”, afirmou.

Representando a comissão de posse, o diretor do Centro de Excelência Professora Ofenísia Soares Freire, Dayvid Dennis Feitosa, agradeceu a presença dos colegas, amigos e familiares, destacando a importância do momento. Em seu discurso, reforçou a necessidade de um engajamento coletivo, pautado no respeito e no amor, convidando os novos diretores a abraçarem a gestão colaborativa. Também fazem parte da comissão de posse as professoras Carla Surama, do Centro de Excelência Leandro Maciel; Liliane Teixeira Pina Araújo, do Centro de Excelência Atheneu Sergipense; e Celita Silveira, do Colégio Estadual Professor Joaquim Vieira Sobral, fortalecendo, assim, a representatividade e o compromisso com a educação.

No discurso de agradecimento, a diretora de Educação de Aracaju (DEA), Gilvânia Guimarães, enalteceu a realização do Processo Seletivo para Gestão e agradeceu a cada um dos diretores escolares, chamando-os para o trabalho coletivo. “É uma tarde de celebração, na qual reunimos os gestores que passaram pelo último processo seletivo da DEA. Todos já assinaram seus termos de posse, assumindo as responsabilidades com os indicadores educacionais. Temos expectativas altíssimas em relação a cada escola. Que cada instituição esteja comprometida com seu trabalho pedagógico, conduzindo-o com zelo. Esperamos que os gestores que assumem pela primeira vez, aqueles que estão em escolas onde ocorreram mudanças e os que permanecem em suas respectivas unidades atuem com responsabilidade no fazer pedagógico. Hoje celebramos grandes conquistas para nossa educação pública”, reforçou.

Participando pela primeira vez do Processo Seletivo para direção escolar, a diretora do Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte, Daniela Silva Santana, compartilhou suas expectativas para o novo biênio. “Estamos com uma grande expectativa. A Dom Luciano é uma escola que preza por uma gestão transparente e democrática. Trata-se de uma instituição de grande porte, com um histórico significativo de aprovações de alunos no Enem. Nosso objetivo é não apenas aumentar o número de aprovados, mas também melhorar os índices da escola, garantindo avanços na aprendizagem. Além disso, a unidade escolar desenvolve diversos projetos enriquecedores e os alunos participam frequentemente de olimpíadas e feiras, conquistando premiações. Pretendemos dar continuidade a esse trabalho de excelência e propor inovações para aprimorar ainda mais o aprendizado dos estudantes”, declarou.

Com oito anos de experiência na função, o diretor Dennis Pires Fernandes, da Escola Estadual Maria Márcia de Oliveira Morais, no Bugio, destacou a importância de um trabalho bem executado. “Passar por um processo seletivo e permanecer na função traz um sentimento de dever cumprido. Assumir mais dois anos de gestão significa dar continuidade ao trabalho desenvolvido na escola, sempre com objetivos claros e mantendo uma boa performance nos indicadores da Seed. Ser avaliado nesse processo seletivo permite que nos reinventemos e façamos uma avaliação do trabalho que realizamos, garantindo que o que está dando certo continue. Nossa comunidade realmente precisa da escola pública, que serve de referência para mais de 400 crianças. Elas merecem um ensino de qualidade, essencial para um futuro melhor”, finalizou.

Gestão democrática

O Projeto de Lei nº 336/2021 estabelece regras básicas para a seleção de diretores escolares e das diretorias regionais de educação (DREs) da rede estadual. Pela lei, ficou definido que os diretores de escolas e das DREs devem ser escolhidos entre professores integrantes do quadro permanente do magistério público estadual, por meio de um processo seletivo que considere critérios técnicos de mérito e desempenho.

Foto: Maria Odília