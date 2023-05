Praça General Valadão receberá projeto de fomento à leitura

E se existisse uma invenção capaz de transformar livros já lidos em outros livros? Com certeza, seria muito mais fácil ampliar o repertório de leitura. Essa é proposta do projeto A Incrível Máquina de Livros, que chega à capital sergipana a partir de uma parceira firmada pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), com o Infinito Cultural, para uma estadia de três dias, entre 9 e 11 de maio, das 9h às 17h, na praça General Valadão, na região central da cidade.

A Incrível Máquina de Livros tem capacidade de transformar mil livros por dia, e funciona da seguinte maneira: o participante deposita na máquina, instalada na van do projeto, um livro novo ou usado em boas condições (não pode estar rasgado ou riscado), e aperta um dos dois botões disponíveis: adulto ou infantil. Automaticamente, como um “toque de mágica”, aquele livro se transforma em outro que o participante poderá levar para casa para realizar a leitura.

Para o presidente da Funcaju, Luciano Correia, a iniciativa faz parte de uma das ações do órgão, da valorização da leitura. “A valorização do livro é uma das políticas centrais da Funcaju, que tem realizado inúmeros eventos na Biblioteca Ivone de Menezes, trazendo autores e promovendo sessões de leituras com alunos das redes municipais e estaduais. Essa iniciativa da Câmara Brasileira de Livros é uma maravilhosa parceria que vem fortalecer ainda mais essa nossa política, abrindo novas frentes para abranger outros públicos também”, comenta.

Segundo Fauze Jibran, presidente da Infinito Cultural, depois de mais de um ano sem circular, A Incrível Máquina de Livros, que promove e incentiva a leitura, recomeça com a expectativa de contribuir para a retomada das atividades culturais.

“Passamos um grande período conectados digitalmente e acredito que é de extrema importância trazer para a pauta do dia a relevância dos livros na educação, formação e também no lazer, de uma forma leve e descontraída. A proposta do projeto é trabalhar o lúdico e despertar o interesse pela leitura a partir da valorização do objeto livro”, conta ele.

Serão centenas de títulos disponíveis, como clássicos da literatura mundial e brasileira de autores como Machado de Assis, José de Alencar, Cecília Meireles, Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade.

Em 2023, a iniciativa começou sua viagem pelo Brasil na cidade de Franca (São Paulo), em abril. Depois, A Máquina de Livros pega a estrada, passando pelos estados de Minas Gerais, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e agora aporta em Sergipe.

Fonte: PMA