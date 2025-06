Praça Hilton Lopes será palco de mais doze dias de shows do Forró Caju 2025

Informe publicitário

Um dos maiores festejos juninos do Nordeste vai reiniciar! A partir desta quarta-feira, 18, a Praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais de Aracaju, será palco do retorno da programação do Forró Caju 2025. Com a descentralização da festa e após passar pela Praça Fausto Cardoso, Conjunto Augusto Franco e Bugio, o Forró Caju chega com uma estrutura ampliada e três palcos que vão movimentar a cidade até o dia 29 deste mês. Os palcos Luiz Gonzaga e Gerson Filho receberão artistas locais e nacionais, manifestações tradicionais do forró pé de serra.

O Forró Caju é realizado pela Prefeitura de Aracaju, com apoio de diversas secretarias municipais. Ele retorna a Praça Hilton Lopes com força total, unindo tradição, cultura e entretenimento para todas as idades. Nesta edição, ao todo são 132 atrações, sendo mais de 65% de artistas sergipanos, com impacto direto em mais de 130 atividades econômicas do comércio, turismo, alimentação, rede hoteleira, ambulantes e prestadores de serviços.

O Palco Gerson Filho, que funcionará como espaço de valorização da música regional e de grupos sergipanos, com apresentações de trios de forró, sanfoneiros e outras expressões culturais locais. O objetivo é promover um encontro entre tradição e modernidade, garantindo visibilidade aos artistas sergipanos e preservando as raízes do São João nordestino.

Com expectativa de reunir milhares de pessoas no Circuito Mercados, o Forró Caju 2025 traz uma infraestrutura adequada para quem pretende curtir os 12 dias de festa. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) disponibilizará a linha Rota do Forró, um trajeto especial de ônibus que conecta os principais polos da festa. A SMTT também atuará com operação especial de trânsito, bloqueios no entorno da Praça Hilton Lopes, ponto de táxi na Praça da Catedral e manutenção dos itinerários regulares.

A segurança será reforçada com a atuação de mais de 200 guardas municipais por noite, videomonitoramento com inteligência artificial, presença da Patrulha Maria da Penha e campanhas educativas como “Ôxe, nem tente” (Não é Não). Haverá também, por parte da Guarda Municipal, apoio ao SAMU e às ações sociais nos arredores do evento que serão realizadas pela Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas).

A festa também garante acessibilidade e inclusão, com um Camarote da Acessibilidade com capacidade para 80 pessoas (40 PCDs e 40 acompanhantes), além da atuação da Semfas com equipes atuando com foco em pessoas em situação de rua, trabalho infantil e outras vulnerabilidades.

Quem precisar dos serviços de saúde durante o evento, vai contar com postos médicos estruturados, leitos de estabilização, observação e medicação rápida, além de equipes completas por turno e atendimento de urgência em parceria com o SAMU 192.

Tanto turistas como moradores de Aracaju poderão participar das ações paralelas ao Circuito dos Mercados que estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Turismo (Setur) desde o início do Forró Caju 2025. O Descubra Aracaju Junino e a Marinete do Forró vão realizar apresentações em pontos turísticos e o city tour temático com trio pé de serra.

A Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) vai transmitir ao vivo todos os dias de shows que acontece na praça dos mercados. Na primeira etapa do evento, quando os shows aconteceram na Praça Fausto Cardoso, Conjunto Augusto Franco e Bairro Bugio, a transmissão realizada por meio do canal no YouTube alcançou cerca de 300 mil visualizações em todos os dias de festa.

Dentre as atrações dos Palcos Luiz Gonzaga e Gerson Filho estão: Natanzinho Lima, Magníficos, Erivaldo de Carira, Zé Neto e Cristiano, Antônio Carlos Du Aracaju, Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro, Hugo e Guilherme, Limão Com Mel, Wesley Safadão, Lúcio Rosa, Christian Lins, Tuka Veloz, Anderson Garotinho e Corisco do Trovão. Veja a programação oficial completa acessando o site da Prefeitura de Aracaju.

Fotos: Karla Tavares