Prazo de inscrições do Enem 2023 termina nesta sexta, dia 16

Escolas da rede estadual de ensino realizam busca pelos alunos que ainda não fizeram seus cadastros no Portal do Inep para que possam participar do processo de avaliação que permite acesso ao ensino superior

As escolas que integram a rede estadual de ensino iniciaram a semana mobilizadas. Isso porque, o prazo final de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) encerra nesta próxima sexta-feira, 16, e as unidades escolares realizam uma busca por alunos que ainda não fizeram seus cadastros no portal do Inep para que possam participar do processo de avaliação que permite acesso ao ensino superior.

Para se inscrever, o candidato deverá informar os dados pessoais, tais como CPF e a data de nascimento; fornecer um endereço de e-mail único e válido, assim como um número de telefone fixo e/ou celular válido. No momento da inscrição, o estudante também deverá escolher a cidade onde fará a prova, além de selecionar a língua estrangeira (inglês ou espanhol) na qual pretende testar seus conhecimentos.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser paga até o dia 21 de junho, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). No entanto, para os participantes que comprovarem baixa renda, é possível solicitar a isenção da taxa de inscrição. O Inep poderá utilizar o e-mail cadastrado para enviar informações sobre o exame, portanto, é importante preencher corretamente as informações e anotar a senha em um local seguro, pois os candidatos precisarão dela para gerar a GRU, fazer eventuais alterações nos dados cadastrais, acompanhar a inscrição e obter resultados e outras funcionalidades.

As provas que serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro abordarão áreas do conhecimento como linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação. Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro, no portal do Inep. Os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024, no mesmo site.

Preparação

Os estudantes da rede pública de ensino do estado estão se preparando para a prova. Dentro do Pré-Universitário eles têm acesso a aulas sobre todas as competências. Nos aulões eles têm a oportunidade de revisar os conteúdos abordados em aulas dinâmicas, e com oficinas de redação e simulados eles podem praticar os temas já estudados no mesmo formato da prova a ser aplicada.

Além disso, os centros de excelência têm realizado atividades, por meio da disciplina ‘Pós-médio’, que contribuem para a formação dos alunos e estimulam os jovens na escolha de suas carreiras profissionais. É o caso do Centro de Excelência Prof. Paulo Freire que, em parceria com instituições de ensino superior, realizou visitas acadêmicas com um grupo de 30 alunos, cujo objetivo era conhecer as características e curiosidades de profissões com formações disponíveis em Sergipe.

No Centro de Excelência Prof. José Carlos de Sousa, também foram realizados diversos ações relacionadas ao Enem. “Durante os meses de março, abril e maio, nossas segundas-feiras foram dedicadas a orientações sobre o projeto de vida dos alunos com um olhar especial sobre o caminho profissional de cada um. Iniciamos com palestras realizadas por profissionais de diferentes áreas, como Direito, Segurança Pública, Saúde. Realizamos um evento sobre teste vocacional, em parceria com uma instituição de ensino superior de Aracaju e levamos os alunos do 3° ano ao Ministério Público. Além disso, desde o último dia 06 estamos com um estagiário no horário do almoço ajudando na realização das inscrições dos alunos no Enem”, comenta a diretora Maria Janaína Marques da Silva.

Confirma abaixo o cronograma do Enem 2023:

Inscrições: até 16/06/2023

Pagamento da taxa de inscrição: até 21/6/2023

Atendimento Especializado e Tratamento pelo Nome Social: Solicitação até 16/6/2023; Resultado das inscrições – 26/06/2023

Recurso – 26/6 a 30/6/2023

Resultado do recurso – 05/07/2023

Aplicação Enem 2023: 05 e 12/11/2023

Aplicação Enem PPL 2023/Reaplicação: 12 e 13/12/2023

Divulgação do Gabarito: 24/11/2023

Resultados: 16/01/2024

Assessoria de Comunicação da SEDUC

