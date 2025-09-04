Pré-Uni realiza aulão de Redação e Atualidades para o Enem 2025

O programa Pré-Universitário (Pré-Uni) do Governo de Sergipe realizará mais um “sabadão de estudos” para os alunos que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O aulão de Atualidades e Redação acontecerá no sábado, dia 6, com o objetivo de reunir 250 estudantes na Faculdade Pio X, em Aracaju. A iniciativa visa contribuir para o treinamento de tempo, estrutura textual e percepção de ideias.

Na reta final para o Enem, o treinamento para a redação é de grande importância, como destaca a coordenadora do Pré-Uni, Gisele Pádua. “Nessa ação, os alunos terão a oportunidade de praticar sobre um tema debatido com os professores e receber a redação corrigida, com os pontos que precisam melhorar”, afirma a gestora ao ressaltar que ações como essa contribuem para aprimorar a escrita e o conhecimento dos alunos, ajudando-os a alcançar notas de excelência.

A programação do dia começa às 8h, com a contextualização do tema que os alunos deverão desenvolver na redação. Em seguida, eles iniciarão a elaboração dos textos. Às 10h45, haverá uma aula de Atualidades com questões relacionadas ao tema da redação. O encerramento das atividades está previsto para às 12h, com a entrega das redações já corrigidas.

Ainda em setembro, o Pré-Uni realizará o ‘Foco na Área’, nos dias 20 e 27. Em outubro, a agenda inclui o Simulado Online e o evento ‘Tardezinha’, que reunirá os alunos de forma descontraída para aprender conteúdos para a prova. Para finalizar a preparação para o Enem 2025, os alunos terão a Revisão Final e o Revisa Enem em novembro, nas proximidades da data do exame.

Foto: Ascom Seed