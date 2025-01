Prefeita Emília Corrêa garante 2ª edição do Iroman em Aracaju

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, confirmou a realização da 2ª edição do Itaú BBA Ironman na cidade, evento considerado o maior de triatlo da América Latina. O anúncio foi feito durante uma reunião com os organizadores da competição, que ressaltaram o impacto positivo do evento no turismo e na promoção do esporte.

A prefeita destacou a relevância do Ironman para a economia e imagem de Aracaju. “Além de fomentar o turismo, o evento promove o esporte e coloca a nossa cidade em evidência internacional. Vamos aprimorar ainda mais a competição, garantindo que ela se torne um marco para o município”, afirmou.

O CEO da Unlimited Sports, Carlos Galvão, mencionou que a parceria com a Prefeitura de Aracaju é essencial para o sucesso do evento. Ele revelou que a edição de 2024 reuniu atletas de 14 países e que, para 2025, espera-se a participação de representantes de até 18 nações.

Primeiros Inscritos

Os atletas sergipanos Simone dos Santos e Thadeu Melo foram os primeiros inscritos na prova de 2025. Simone, que fará sua estreia no Ironman, destacou o impacto pessoal e regional do evento. Já Thadeu, que retorna à competição após uma cirurgia, elogiou o apoio da Prefeitura ao esporte e ao turismo, enfatizando os benefícios econômicos gerados pela realização do evento. “Minha preparação já começou. Antes, vou fazer a Corrida de Aracaju, mesmo sendo bastante intenso o preparo, estarei pronta para o Iroman”, garante Simone.

O Ironman Aracaju 2025 será realizado no dia 30 de novembro, integrando natação, ciclismo e corrida. As inscrições começam no dia 27 de janeiro no site oficial da Unlimited Sports (www.unlimitedsports.com.br ).

A reunião contou também com a presença do vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques, do secretário de Turismo, Fábio Andrade, e de Tadeu Coutinho, da equipe organizadora do evento.

Texto e foto AAN