Prefeita Emília Corrêa visita escola e promete ações emergenciais

A prefeita Emília Corrêa e a secretária de Educação Edna Amorim visitaram nesta segunda-feira, 6, as instalações da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia, situada no bairro América. A visita técnica, que foi acompanhada pelo secretário da Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Guimarães e pela diretora do Departamento de Educação, Osvaldina Ribeiro, teve como objetivo o levantamento das condições físicas da unidade escolar para o planejamento do cronograma de obras.

Logo no início foi fácil perceber as dificuldades pelas quais professores, alunos e toda a equipe da escola passam por conta do calor. O ambiente sem climatização obrigou a direção da escola a deixar a quadra praticamente sem uso, já que não há cobertura no local e ainda a transferir algumas atividades pedagógicas para outras salas a fim de garantir o bem-estar dos estudantes.

A diretora da Escola Santa Rita de Cássia, Jane Santana, disse que um dos maiores problemas é a falta de climatização. “Nossas crianças às vezes passam mal por causa do calor e isso interfere no ensino-aprendizagem. Fico muito feliz que em poucos dias de gestão, a prefeita Emília Corrêa já tenha nos visitado; agora acredito que nossos alunos terão espaços melhores já que nossa comunidade tem um sentimento de pertencimento com a escola”, falou a diretora.

O secretário da Infraestrutura, Sérgio Guimarães disse que não fazia ideia da situação da escola. “Fiquei surpreso, achei que iríamos fazer apenas uma visita, mas pelo que vimos, teremos que fazer uma reconstrução”. Foram identificados problemas como parte do teto desabando, problemas no escoamento da água, telhado com goteiras, falta de refeitório, quadra e parquinho sem cobertura e prédio sem pintura. “A situação é pior do que imaginávamos, o que foi passado é que estava tudo limpo e certo o que não condiz com a realidade, mas o que vamos fazer não é favor algum, é obrigação da prefeitura e nós vamos fazer o mais rápido possível por conta do calendário escolar”, disse o secretário.

A prefeita Emília Corrêa ficou indignada com a situação da escola. “Para uma gestão que mostrava um exemplo de educação, o que vejo aqui é um grande descaso. Não adianta colocar telas com tecnologia touch screen em sala se os alunos não conseguem ficar nos espaços por causa do calor. Precisamos humanizar a educação também na estrutura física”, disse Emília.

Na visita, a prefeita já solicitou à Emurb urgência no levantamento dos problemas da Escola Santa Rita de Cássia. “Já existe um planejamento e não há como dar manutenção em algo abandonado. Precisamos de uma educação com ambiente adequado e qualidade necessária”, disse a prefeita. A Escola Santa Rita de Cássia conta atualmente com 1.047 alunos e está ofertando mais 330 vagas a toda a comunidade.

