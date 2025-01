Prefeita Emília dialoga com técnicos sobre campanha de matrícula

Cumprindo mais uma agenda de diálogo com os técnicos responsáveis pela gestão pública municipal, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, esteve nesta quarta-feira, 15, na sede da Secretaria Municipal da Educação (Semed) para conhecer a estrutura da pasta e, sobretudo, conversar com os servidores. Dentre os temas debatidos, destacaram-se a campanha de matrícula e o início do ano letivo de 2025, a busca ativa escolar, o fortalecimento da educação especial e a melhoria da infraestrutura das escolas.

Durante o percurso pelos setores da secretaria, a prefeita agradeceu a cada servidor pelo empenho e dedicação ao trabalho, reconhecendo a importância de todos para o fortalecimento das políticas educacionais no município. “Todo esse trabalho é de extrema importância. A educação precisa, cada vez mais, ser humanizada e acolhedora, e é por meio dessa interação com a secretaria que vamos avançar. Nosso objetivo é garantir que as escolas tenham a infraestrutura necessária para receber os estudantes com dignidade. Queremos que crianças e adolescentes sintam-se acolhidos ao frequentar a escola, desfrutando de um ambiente agradável e adequado”, afirmou Emília Corrêa.

De acordo com a secretária da Educação de Aracaju, Edna Amorim, a visita foi bastante produtiva. “Estamos muito felizes por nossa prefeita ter visitado as dependências da Semed e, assim, ter tido a oportunidade de conhecer de perto os nossos técnicos, diretores e assessores. É gratificante saber que estamos todos unidos na busca pela melhoria da qualidade de ensino nas escolas municipais. Esse foi um momento importante para alinharmos diversas pautas, como a busca ativa, a campanha de matrícula nas unidades que podem receber novas turmas, além de refletirmos sobre a construção de novas escolas”, destacou Edna Amorim.

Campanha de matrícula

Iniciando o processo para a admissão de novos alunos, a rede de educação de Aracaju entra na fase final da campanha de matrícula, dividida em duas etapas. A primeira será dedicada à matrícula de estudantes da educação especial, nos dias 16 e 17 de janeiro, por meio do portal da Matrícula On-line. A entrega da documentação nas escolas de destino deverá ser feita até o dia 21 de janeiro.

“A segunda etapa será voltada para novos alunos da rede pública municipal, nos dias 23 e 24 de janeiro. A entrega dos documentos nas escolas deverá ocorrer até o dia 28 de janeiro. A partir do dia 29, inicia-se o processo de matrícula para as vagas remanescentes. Com 79 escolas municipais, a rede de Educação de Aracaju já conta com 27.748 alunos matriculados para o ano letivo de 2025”, informou Roberta Cerqueira, responsável pela Central de Matrículas da Semed.

Texto e foto ascom Semed