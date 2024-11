Prefeito Edvaldo: “Aracaju está pronta para sediar o IronMan”

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, nesta quinta-feira, 21, da abertura oficial do Itaú BBA IronMan 70.3, na Orla da Atalaia. Acompanhado do governador Fábio Mitidieri, do CEO do Ironman Brasil, Carlos Galvão, e da primeira-dama do município, Danusa Silva, o gestor da capital conheceu o IronMan Village, espaço destinado para recepção dos atletas, e inspecionou toda a estrutura que foi montada para a chegada dos competidores, ao final da prova. O IronMan 70.3 ocorre neste domingo, 24, e reúne mais de mil atletas de 20 estados do Brasil e de outros 11 países. Esta é a primeira vez que a capital sergipana sedia a prova, entrando para o circuito internacional de eventos esportivos.

“Para mim, enquanto prefeito, é uma grande alegria receber na nossa cidade esse evento maravilhoso, onde mais de mil atletas estarão na cidade, abrilhantando o esporte e projetando Aracaju para o Brasil e para o mundo. No próximo domingo, dia 24, estaremos acompanhando de perto a realização desta grande competição que, com certeza, ficará marcada na história de Aracaju. Este é mais um grande evento esportivo que sediamos e que conta com total apoio da Prefeitura, nesta parceria com o Governo do Estado. Como gestor, reconheço a importância da realização deste tipo de evento para a cidade, pois ele faz a nossa economia crescer e traz diversos benefícios para todos nós”, destacou.

O governador Fábio Mitidieri também considerou a realização do IronMan 70.3 na capital sergipana como uma oportunidade para fomentar ainda mais a economia e o turismo. “Aracaju, hoje, é a capital do triathlon e isso é motivo de muito orgulho para todos nós, pois é um evento internacional, que atrai os olhares do mundo todo para a nossa capital. É uma honra receber essa competição na cidade pela primeira vez, nessa parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado. Hoje, começamos oficialmente esse grande evento e, até domingo, teremos três dias de muita alegria e de muita emoção na cidade. Todo mundo já está bastante ansioso e Aracaju está repleta de atletas que já desembarcam por aqui, além de turistas que querem acompanhar esse evento de perto”, pontuou.

O CEO do IronMan Brasil, Carlos Galvão disse que se impressionou com a receptividade de Aracaju ao evento e aos atletas que participarão da prova. “Estamos há 25 anos à frente das provas do IronMan no Brasil e não me restam dúvidas de que a receptividade que tivemos em Aracaju foi única, especial e nos tocou muito. Nos enche de orgulho e honra em tê-los como parceiros. Lembro ainda que, desses 1.150 atletas, temos, pelo menos, mais três mil pessoas aqui, que acompanham os esportistas, ou seja, a cidade está repleta de gente, aproveitando as belezas da cidade e do estado. Agora, Aracaju faz parte do calendário desta prova de nível internacional. Agradeço pela confiança e teremos um excelente evento para essa comunidade espetacular torcer e se emocionar com a gente”, ressaltou.

A competição

O Itaú BBA Ironman 70.3 Aracaju-Sergipe é a última das cinco etapas programadas para este ano. A prova é composta por um percurso de 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. Na capital sergipana, a natação será realizada na foz do Vaza-Barris, no bairro Mosqueiro, onde também será montada a T1. No ciclismo, a competição fará três voltas em um trajeto, praticamente, plano, chegando na praia do Atalaia. No local, estará montada a T2, o Ironman Village e a chegada. Já a corrida terá como ponto principal a Orla da Atalaia.

Aracaju classificará 45 atletas para o Ironman 70.3 World Championship 2024, que será realizado em Marbella, na Espanha, nos dias 8 e 9 de novembro de 2025, fato que motivará competidores de vários países.

Foto: Marcos Panxão/PMA