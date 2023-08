Prefeitura conclui Taça Cidade de Aracaju de Futsal 2023

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), concluiu neste sábado (12), a realização de mais uma iniciativa de fomento ao esporte: a Taça Cidade de Aracaju de Futsal 2023. O ginásio da Estação Cidadania – Radialista Carlos Magno, localizado no bairro Bugio, na zona Oeste da capital, acolheu cerca duas mil crianças e jovens para esta competição e foi palco de muita alegria, disciplina, foco e determinação.

Após 13 rodadas do campeonato, ocorridas ao longo dos últimos quatro meses, 24 equipes finalistas entraram em quadra a partir das 8h da manhã deste sábado. O secretário da Juventude e do Lazer, Sérgio Thiessen, acompanhou as finais e afirmou que não havia outro sentimento senão felicidade, por poder chegar ao fim de um grande campeonato em que a gestão municipal deu oportunidade para milhares de crianças.

“Esse é um momento muito especial. Duas mil crianças de oito, 10, 12 e 14 anos, meninos e meninas, de vários bairros, participaram do evento, mostrando que essa foi a copa mais democrática da história de Aracaju. O futsal dessa garotada está brilhando e nós cumprimos o nosso papel social de realmente incluir. Esse é o nosso objetivo, dar oportunidade para aqueles que não tem. Meu coração está muito alegre”, enfatiza o secretário.

Sendo esta a 10ª edição da Taça Cidade de Aracaju de Futsal, a competição foi marcada pela inovação na divisão dos grupos, e com uma maior participação de equipes femininas, que cresceu de 14 para 25 times esse ano. Ao todo, 118 equipes disputaram a taça, entre diversas categorias, do sub 8 à livre (para maiores de 14 anos), nos naipes masculino e feminino, tanto do grupo verde, quando do grupo amarelo, que correspondem, respectivamente, às equipes que têm foco no trabalho social por meio do esporte e aqueles que participam de competições da Federação Sergipana de Futsal (FSFS).

“Esse ano trouxemos algumas novidades importantes, como a separação do verde e amarelo, colocando projetos sociais e oportunizando aos atletas a chance de chegar às semifinais. O nosso objetivo foi alcançado. Aqui é um trabalho de inclusão, envolvendo a Sejesp e o Departamento de Esporte e Lazer. Nós concluímos mais uma etapa e eu aproveito para parabenizar toda a equipe”, disse o coordenador de Esporte de Inclusão da Sejesp, Luiz Carlos Bossa Nova.

Ainda conforme o coordenador, apesar de a Taça Cidade de Aracaju de Futsal chegar ao fim, a gestão permanecerá com o compromisso de oportunizar cada vez mais crianças, proporcionando-as competições com conforto e acolhimento.

“Vamos continuar fornecendo esse conforto aqui no ginásio, como ocorreu durante as rodadas da Taça Cidade de Aracaju, onde oferecemos arbitragem, bola, água gelada, socorristas, e também mantivemos uma ligação direta com o Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência], para caso precisasse. Então, fizemos tudo o que pudemos para que essas crianças e adolescentes pudessem aproveitar com conforto e segurança. Para as meninas, principalmente, que esse ano foi atípico, com a participação delas nas categorias de sub 10, sub 12 e sub 14”, aponta o coordenador.

O professor técnico do time Baden Powell, campeão da categoria sub 8 masculino do grupo amarelo, Marcos Alan, reforça a importância de competições como a Taça Cidade de Aracaju de Futsal.

“É sempre importante participar de qualquer tipo de competição, mas, principalmente da Taça Cidade de Aracaju. Quero parabenizar toda a equipe da Sejesp pela organização e padronização da competição. E à Prefeitura, por fomentar o esporte, afinal, o esporte move e muda qualquer coisa. Parabenizo esse fomento ao futsal de base na nossa capital que, desde pequenininho, esses meninos já estão criando uma ideologia com o esporte, de que ele salva vidas”, enfatiza o técnico.

Do ponto de vista de quem entrou em quadra, a experiência foi sensacional. É o que atesta o goleiro time Baden Powell, da categoria sub 8 masculino do grupo amarelo, João Lucca. “Eu gostei muito de ter essa experiência na Taça Cidade de Aracaju. A gente precisa continuar indo para cima, ganhar mais. Com certeza, irei participar das próximas edições. O que mais chamou minha atenção foram as partidas. Eu tive uma boa participação, com muitas defesas. Foi emocionante”, descreve o jogador.

Para quem estava na arquibancada, torcendo pelo filho, participar desta competição é como viver um sonho, juntamente ao lado da criança. Pai do atleta Luiz Samir Batista, que foi campeão na categoria sub 8 masculino do grupo amarelo, João Wagner Soares, reitera a relevância de campeonatos como a Taça Cidade de Aracaju e elogia a organização da Sejesp na realização do evento.

“Foi uma experiência muito ímpar. É muito bom poder vivenciar esses momentos. Porque a gente está vivenciando sonhos de crianças que podem ser jogadores no futuro. O esporte liberta, coloca o foco na questão da evolução da criança e tira o foco de outras coisas que poderiam levar a criança ao declínio da sua vida pessoal. Esse estímulo ao esporte é de suma importância para a sociedade, para que as crianças tenham um futuro promissor”, destaca o pai.

O encerramento da Taça marcou também o bom resultado da equipe sub 10 da Estação Cidadania, que disputou no grupo verde e, em sua primeira competição, conquistou o segundo lugar. O feito atesta o trabalho responsável da Prefeitura de Aracaju, por meio da Sejesp, por fomentar o esporte, dando oportunidades à juventude, incluindo e descobrindo talentos.

Confira os resultado

Grupo Amarelo

Masculino

Sub 8

Campeão: Baden Powell A

Vice-campeão: Rocket Power A

Sub 10

Campeão: Baden Powell

Vice-campeão: Rocket Power A

Sub 12

Campeão: Baden Powell A

Vice-campeão: Rocket Power A

Sub 14

Campeão: Baden Powell

Vice-campeão: CT Falcão

Feminino

Livre

Campeão: Unit

Vice-campeão: UFS

Grupo Verde

Masculino

Sub 10

Campeão: Geração Quadrangular

Vice-campeão: Estação Cidadania

Sub 12

Campeão: E. C. São José – Maruim

Vice-campeão: Geração Quadrangular

Sub 14

Campão: C. Patrocínio São José

Vice-campeão: Real 13 B

Feminino

Sub 10

Campeão: Rocket Power

Vice-campeão: Xodó da Vila

Sub 12

Campeão: Rocket Power

Vice-campeão: Deportivo Academy

Sub 14

Campeão: Rocket Power

Vice-campeão: Fênix

Livre

Campeão: Sergipinho

Vice-campeão: Real Atalaia

Fonte e foto Sejesp