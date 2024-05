Prefeitura intensifica plano de ações de combate ao Aedes

Implementado pela Prefeitura de Aracaju em fevereiro deste ano, o plano de ações da campanha “Aracaju contra a Dengue”, para o combate ao mosquito Aedes aegypti na capital, segue em pleno andamento na intensificação das medidas. Encabeçada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a força-tarefa conta, ainda, com as secretarias municipais da Educação (Semed), da Defesa Social e Cidadania (Semdec), através da Defesa Civil de Aracaju, Guarda Municipal e a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

Conforme suas atribuições, a equipe da SMS monitora as ações de controle do Aedes aegypti, que foram intensificadas, mesmo Aracaju não vivendo a situação crítica como outras cidades do Brasil.

“Desde o início da campanha, no dia 29 de fevereiro, já foram realizadas, através da SMS, 2.340 visitas noturnas às residências. Além disso, foram realizadas 88 ações educativas em escolas da capital com o objetivo de formar multiplicadores no combate ao mosquito, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Este ano também já foram realizados 16 mutirões. Todas estas estratégias prepararam a cidade, sobretudo, para este período de sazonalidade, com maior incidência de chuvas e tempo quente, cenário que favorece o rápido desenvolvimento do vetor”, destaca o gerente do Programa Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), Jeferson Santana.

Visitas noturnas

Todas as terças e quintas-feiras as equipes saem para executar o cronograma pré-estabelecido. Durante as visitas, todos os agentes estão fardados e com crachá de identificação, o que confirma que são trabalhadores da Saúde de Aracaju.

“A equipe inspeciona os principais criadouros do mosquito e o que mais encontram são focos nas calhas dos telhados dos imóveis, principalmente nos condomínios. Nas áreas comuns desses locais são verificados os ralos expostos às chuvas, as caixas de drenagem pluviais e da casa de bomba quando existe piscina, já que, para o desenvolvimento do Aedes, basta existir qualquer espaço que acumule água parada, a exemplo de lavanderia, tonel, caixa d’água, vaso, prato de planta, entulho e resíduos sólidos. Caso necessário, é realizada a aplicação dos larvicidas”, ressalta Jeferson.

Ações educativas

Com o objetivo de formar multiplicadores no combate ao mosquito, já foram realizadas 88 ações educativas em escolas públicas e privadas. As ações orientam crianças e adolescentes sobre o mosquito e a forma de combatê-lo, para que os alunos sejam multiplicadores no combate ao Aedes. A equipe estimula a prevenção, passando as informações de forma lúdica, o que desperta a atenção dos alunos. Essa estratégia facilita na interação deles, que citam muitos exemplos vistos fora da escola, que acabam levando a cobrança da prevenção para casa, se tornando multiplicadores no combate.

Fumacê costal e mutirão

Semanalmente a pulverização da substância do fumacê costal ocorre das 17h às 19h e é realizada por agentes de endemias, os quais orientam a população a manter janelas e portas abertas para maior circulação do produto. Nesta terça-feira, 21, a equipe do fumacê estará no bairro Bugio; na quarta, 22, no Luzia e na quinta, 23, a ação acontecerá no bairro Aeroporto.

“Todos os meses são realizados, costumeiramente, três sábados com mutirões em bairros com maiores índices e, no próximo sábado, 25, será a vez no bairro Porto Dantas. Os agentes de endemias percorrem as ruas da localidade realizando visitas, com a parceria da Emsurb na limpeza dos terrenos baldios e outros locais com excesso de resíduos que acumulam água. Durante os mutirões, de casa em casa, os agentes verificam os quintais, reservatórios, além de reforçarem as orientações para que as pessoas observem melhor a presença de criadouros em casa”, salienta Jeferson.

Canais para denúncia de focos do Aedes

É possível efetuar a denúncia de forma online ou por meio de ligação para a Secretaria Municipal da Saúde. A SMS disponibiliza a Ouvidoria da Saúde pelo número 0800 729 3534, opção 2, e na opção 1, o MonitorAju. Pela ouvidoria, também é possível enviar a denúncia para o email saude.ouvidoria@aracaju.se.gov.br, onde a pessoa pode enviar as informações e fotos do local onde foram encontrados os focos.

“Além disso, a Prefeitura criou um link para acolher estas informações também. No link, gerado a partir do Google Documentos, é necessário informar o nome, email, número de telefone, o endereço e bairro onde está localizado o foco do mosquito, além de um local para o envio de fotos que auxiliem os agentes de endemias. Após o recebimento da denúncia, a equipe verifica, analisa o caso e os agentes de endemias da região são enviados ao local. Assim, os profissionais realizam o trabalho de eliminação do foco, além de reforçar as orientações com a comunidade”, informa o gerente.

