Prefeitura de Aracaju e Sindipema avançam em propostas para o magistério

Na manhã desta sexta-feira, 31, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), realizou reunião da mesa de negociação com a categoria dos professores ativos e inativos do magistério municipal. O encontro ocorreu no auditório do Centro Administrativo José Aloísio Campos.

Participaram do encontro o secretário da Seplog, Thyago Silva, o secretário da Fazenda de Aracaju, Sidney Tiago, a secretária da Educação, Edna Amorim, o vereador Isac Silveira, o presidente do Aracaju Previdência, Luciano Paz, o presidente do Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju (Sindipema) Obanshe Severo D’acelino e representantes da categoria.

O secretário da Seplog,Thyago Silva destacou que o encontro demonstra o compromisso da prefeita Emília Corrêa com a valorização do diálogo e da negociação com as categorias.“Estamos empenhados em priorizar a escuta e o diálogo, criando espaços permanentes para que os sindicatos apresentem suas demandas, contribuam na construção das propostas e acompanhem os encaminhamentos com transparência e responsabilidade. Essa aproximação é contínua e será fortalecida com reuniões específicas, também, com as demais áreas sindicais”, explicou.

As sugestões levantadas serão enviadas à prefeita Emília Corrêa para aprovação e depois formalizadas à Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O vereador Isac Silveira, líder da prefeita Emília Corrêa na Câmara, afirmou que esta reunião é com base em dados matemáticos e científicos, com tabelas que podem aprimorar questões acerca do piso salarial na carreira e outras propostas para os professores ativos e inativos.

“Saímos daqui com uma proposta bem formulada para que uma parte seja resolvida já em janeiro de 2026, e depois possamos incorporar e garantir o piso para todos no magistério municipal de Aracaju. Vamos levar essa pauta à Câmara”, explanou.

Professor e diretor de atividades culturais e esportivas do Sindipema, Flávio Vinícius de Fonseca também destacou a importância do diálogo. “Ser escutado já é uma grande vitória. Entrar em consenso com a gestão e a categoria é fundamental para que haja avanços no município e todos fiquem satisfeitos”, enfatizou.

Os encaminhamentos dessa mesa de negociação seguirão agora para a análise da prefeita Emília Corrêa e, em seguida, para tramitação na Câmara Municipal, com expectativa de avanços concretos na valorização da carreira dos profissionais do magistério municipal.

Foto Diego Souza/Ascom Seplog