Prefeitura de Aracaju inicia instalação de totens para reforçar segurança na capital

A Prefeitura de Aracaju deu início à instalação de dez totens de segurança em pontos estratégicos da cidade. A ação integra tecnologia ao sistema de segurança pública, com o objetivo de coibir a criminalidade, apoiar a atuação das forças policiais e oferecer mais proteção à população.

Com câmeras de alcance 360°, cinco lentes unidirecionais e capacidade para identificar detalhes com precisão, os totens têm se consolidado como ferramentas modernas e eficazes no combate à violência urbana. Ligados a uma central de controle e operando com tecnologia de inteligência e investigação, os equipamentos permitem o monitoramento em tempo real e facilitam o contato direto da população com a Guarda Municipal.

A prefeita Emília Corrêa destacou a importância da iniciativa como parte do compromisso da gestão com a segurança pública. “A nossa gestão tem investido em tecnologia com um objetivo claro de cuidar das pessoas. Os totens de segurança são ferramentas de proteção, que unem monitoramento em tempo real, resposta rápida e inteligência para prevenir crimes e dar mais tranquilidade à população. Estamos instalando esses dispositivos em pontos estratégicos, como os Arcos da Orla, o Mercado Central, a Rodoviária Nova e a Feira do Santa Maria, justamente para reforçar a segurança onde há maior circulação de pessoas. Essa é mais uma ação concreta do nosso compromisso com uma Aracaju mais segura, humana e preparada para o futuro.”

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, André David, explicou o estágio atual da implantação do projeto e os resultados já percebidos. “Os totens de segurança ainda estão em fase de implementação. A Central de Controle está quase pronta e, em poucos dias, tudo estará funcionando 100%. Mesmo assim, já estamos usando algumas tecnologias dos totens, como no combate ao furto de veículos — com ótimos resultados. Se você for vítima de furto, basta ir até o totem e apertar o botão. Ele não chama a Guarda, nem a Prefeita, nem o Secretário. Ele conecta você à Central de Controle, que vai acionar a equipe mais próxima para te atender.

É um sistema moderno, prático e seguro, que vai reforçar a proteção da nossa população.”

O comandante da Guarda Municipal de Aracaju, Ricardo Silva, reforçou o papel da corporação no uso da nova tecnologia. “A presença dos totens amplia o alcance do nosso trabalho preventivo e nos permite agir com mais rapidez e precisão. Eles funcionam como uma ponte direta entre o cidadão e as forças de segurança, fortalecendo o sentimento de proteção nas áreas onde foram instalados. A Guarda Municipal está preparada para operar esse sistema com eficiência e garantir a resposta adequada a cada situação.”

Os equipamentos são fornecidos pela empresa Helper Tecnologia e contam com design robusto e identidade visual da Guarda Municipal. Com quatro metros de altura, os totens reúnem diversas funcionalidades: câmeras com visão 360°, comunicador de alta potência, giroflex semelhante ao das viaturas policiais e mensagens automáticas com orientações educativas. “Trata-se de uma solução que auxilia tanto em situações de urgência quanto em investigações, oferecendo mais agilidade e eficiência às ações de segurança pública”, afirma Edison Endo, diretor da Helper Tecnologia.

Confira onde estão sendo instalados os 10 totens de segurança:

Arcos da Orla – Av. Santos Dumont, s/n, Atalaia

Mercado Central – Rua Antipas Costa, 2, Industrial

Praia Formosa – Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes, 580, Farolândia

Calçadão da João Pessoa – Rua João Pessoa, Centro

Cruzamento da Av. Carlos Firpo com Mamede Paes Mendonça

Feira do bairro Santa Maria – Av. Alexandre Alcino, 3001, Santa Maria

Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova)

Praça Dom José Thomaz – Bairro Siqueira Campos

Avenida Santa Gleide

Cinelândia – Av. Santos Dumont, 631, Atalaia

Foto: Diane Queiroz/PMA