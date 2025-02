Prefeitura de Aracaju intensifica as ações de combate à dengue

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), intensifica as ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O trabalho é contínuo e envolve uma força-tarefa com 186 agentes de combate às endemias atuando de segunda a sexta-feira em toda a cidade.

Entre as principais ações estão as visitas domiciliares, onde os agentes inspecionam possíveis criadouros do mosquito, como caixas d’água, calhas, tonéis e lavanderias. A orientação é que os moradores recebam os profissionais e acompanhem a vistoria para receber informações importantes sobre prevenção.

Segundo o gerente do Programa de Combate ao Aedes aegypti, Jeferson Santana, o acúmulo de água parada é o principal fator que favorece a reprodução do Aedes aegypti. Por isso, após as chuvas, é essencial que cada morador redobre os cuidados.

“É importante que as pessoas verifiquem seus quintais e casas para eliminar qualquer foco de água parada. Se encontrar, derrame imediatamente. Se o objeto tiver utilidade, guarde em local coberto; se não servir mais, descarte de forma correta, em sacos plásticos bem fechados e coloque para a coleta do lixo no dia certo”, orienta Jeferson Santana.

As ações de intensificação do combate ao Aedes acontecem de forma direcionada, com mutirões realizados em bairros com maior incidência de focos do mosquito. “O trabalho é estratégico e visa reduzir rapidamente o número de criadouros em áreas mais críticas. O próximo mutirão já está agendado e acontecerá no dia 15, no bairro Dom Luciano”, informou o gerente.

O fumacê costal, que auxilia no bloqueio da transmissão do vetor, também será aplicado em diversos bairros na próxima semana: Inácio Barbosa (10/02), Siqueira Campos (11/02), Santos Dumont (12/02) e Getúlio Vargas (13/02). A orientação é para que a população mantenha portas e janelas abertas durante a aplicação, facilitando a circulação do produto e aumentando sua eficácia.

Além das ações de campo, o monitoramento da infestação do mosquito é contínuo. Entre os dias 10 e 14 de março, será realizado o segundo Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) de 2025, uma ferramenta essencial para identificar as áreas com maior infestação e ajustar as estratégias de combate. “O LIRAa nos permite ter uma visão atual da situação do mosquito na cidade, especialmente após o período de chuvas e altas temperaturas”, explica o gerente.

