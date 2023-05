Prefeitura de Aracaju promove Semana do Brincar para crianças

Nesta segunda-feira, 22, a Prefeitura de Aracaju, através das Gerências dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e de Proteção e Atendimento Integral a Família (Paif), do âmbito da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal da Assistência Social, deu início à Semana Municipal do Brincar com o tema “A natureza no Brincar”, que estimulará crianças e jovens sobre a importância de brincar ao ar livre para fortalecimento e o desenvolver de vínculos. (Foto: Ascom)

A abertura da programação da Semana do Brincar foi realizada no Centro Comunitário Ananias José dos Santos, no bairro São José dos Náufragos, antiga Zona de Expansão, com crianças assistidas pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Antônio Valença, localizado no bairro Farolândia, e contou com a participação de alunos do 5° ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Maria Carlota de Melo.

“A partir de hoje, até a sexta-feira, estaremos realizando a Semana do Brincar em diversos espaços da capital. A ideia é estimular o livre brincar, trazer esse mundo infantil do brincar e promover um momento diferente, porque eles não têm acesso ou costume desse tipo de brincadeira, brincar em parques, natureza, queremos desemparedar as crianças, promover atividades em ambientes ao ar livre”, explicou a gerente do SCFV, Karine de Oliveira.

A gerente do Paif, Marirôze Vilanova, define a Semana do Brincar como um espaço proposto pela Assistência Social de Aracaju para despertar e viver o direito de brincar em crianças que deixam de conviver em comunidade por causa de aparelhos tecnológicos.

“O brincar é um espaço reservado especificamente para que as crianças possam viver o seu direito de existir que passa pela vivência do brincar. É no corpo que a criança se coloca no mundo e através do brincar que a Assistência Social está se propondo a fazer a proteção social dessas crianças e famílias, nesses espaços que são do serviço de convivência e nos espaços dos territórios onde as crianças estão inseridas”, afirmou.

A professora da Emef Maria Carlota de Melo, Edenise Tavares Freire, explica que as atividades propostas na Semana do Brincar são essenciais para o fortalecimento dos vínculos dos jovens e crianças com amigos e familiares.

“As crianças esqueceram ou não vivenciam esse tipo de brincadeira que é a forma mais criativa e humana de participar junto aos seus amigos e familiares de algumas atividades físicas divertidas. A tecnologia não pratica a vivência com outras crianças, se torna algo individual, trazendo uma situação de solidão, de não dividir com o outro, de não ter a parceria no brincar. Brincadeiras coletivas transformam as crianças em pessoas mais humanas, que pensam no próximo, que sabem dividir as coisas e não se tornem egoístas”, concluiu.

A estudante Kemilly Vitória dos Santos, 10, afirma que foi um dia divertido com os colegas e que vai aproveitar bastante com as brincadeiras que aprendeu durante as atividades.

“Eu achei uma atividade bem legal e me diverti bastante com meus amigos. Foram várias brincadeiras, algumas eu já conhecia e outras não. Com essas brincadeiras, eu e minhas amigas iremos brincar bastante na escola, no recreio e na rua também. São brincadeiras que podem brincar várias pessoas e fica muito mais legal quando todo mundo está junto”, destacou.

Para a educadora social do Cras Antônio Valença, Brunna Morais Rodrigues, equipamento de referência para os bairros da antiga Zona de Expansão, as crianças precisam ser estimuladas a praticarem brincadeiras com a natureza.

“A semana do brincar vai impactar para que essas crianças vejam que o brincar não é apenas pegar um tablet, um celular e sim mexer com o corpo, a mente, e as crianças de hoje necessitam desse estímulo, para suar a camisa, extravasar e sorrir, que é o mais importante na vida de uma criança, um sorriso livre e alegre”, diz.

Programação

Na terça-feira, 23, crianças e adolescentes assistidas pelos Cras Maria José Menezes, nos bairros Coqueiral e Porto d’Antas, participaram das atividades da Semana do Brincar no Parque da Sementeira.

De quarta a sexta-feira, 24 a 26, as atividades acontecerão no Parque da Cidade, localizado no bairro Industrial, e reunirão os assistidos do SCFV dos Cras Risoleta Neves, Pedro Averan, Madre Tereza, Enedina Bonfim, Gonçalo Rollemberg, Jardim Esperança, Santa Maria, Benjamin Alves e Maria Diná, além das crianças assistidas pelo Programa Criança Feliz.

Foto: Ascom / Assistência Social de Aracaju