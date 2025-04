Prefeitura de Aracaju realiza reabertura do Mirante da 13 de Julho

Nesta sexta-feira, 4, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), realizou a reabertura do Mirante do Bairro 13 de Julho. O equipamento turístico estava desativado e agora permanecerá à disposição dos aracajuanos e turistas que visitarem o espaço.

Além da vista proporcionada aos visitantes, o Mirante também funcionará como um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), responsável por acolher e dar orientação a todos que estão de passagem por Aracaju. A Setur terá uma equipe atuando no local para a realização desse serviço, de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A reabertura foi marcada pela realização da primeira edição do “Mirando as Artes”. Evento artístico e cultural que será realizado no local em todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, contando com exposições, feiras, exibições de filmes, lançamentos de livros, aulas de forró e shows musicais.

“Nós reabrimos um importante equipamento turístico de nossa cidade que estava fechado. Olha só que coisa linda, um espaço para contemplar Aracaju e valorizar a nossa arte. O ‘Mirando as Artes’ tem tudo, tem gastronomia, tem artesanato. É assim que se trabalha, valorizando as coisas da terra da forma mais linda”, disse a prefeita Emília Corrêa.

A prefeita foi recebida no Mirante pelo secretário Municipal do Turismo, Fábio Andrade, que reforçou a importância da reabertura do espaço. “Nós queremos convidar todos para que visitem esse local. Trazer esse sentimento de pertencimento do nosso equipamento turístico, da nossa cidade é muito importante. Daqui para a frente, a nova Aracaju começa a se construir”, frisou o secretário.

Mirando as Artes

O “Mirando as Artes” será realizado mensalmente, sempre na primeira sexta-feira de cada mês, às 16h, no Mirante do Bairro 13 de Julho. O público pode levar cooler com bebidas, cadeiras ou banquinhos e curtir momentos inesquecíveis ao lado da família e dos amigos.

Nesta primeira edição, foram expostas as obras do reconhecido pintor sergipano Ednaldo Nogueira. Os quadros foram confeccionados com a ajuda do público durante o “Live Paint”, em português “pintura ao vivo”, que fez parte da programação do Aniversário de 170 anos de Aracaju.

“Eu estou super feliz, estou radiante, empolgado também pela exposição que está acontecendo aqui no Mirante da 13. Esta exposição é o resultado do que nós fizemos na Praça Faustos Cardoso, no dia 17, dia de Aniversário de Aracaju. Está exposto aqui o resultado daquele trabalho”, comemorou Nogueira.

O evento contou ainda com aula de forró, exibição do filme “Aurora: Memórias de uma Rua” e apresentações de Odir Caius e Gil Castro, além da Feira Empreender Sergipe. Nadja Felix estava entre as expositoras: “Esse projeto vem para trazer de volta esse local para o Aracajuano, inclusive o sentimento de pertencimento dos moradores”, comentou.

O arquiteto e artista plástico Lucas Lemos visitou o evento e aprovou. “Eu enquanto arquiteto fico muito feliz de ver esse movimento sendo propagado, porque faz com que a gente rememore algo que já existe dentro da cidade e que a gente dê uma funcionalidade a ele. Então, parabéns pela iniciativa”, afirmou.

Demais Eventos Permanentes

Passado o aniversário da capital, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo, em parceria com a Fecomércio-SE, dá execução a projetos culturais permanentes que prometem movimentar os finais de semana aracajuanos. Além do “Mirando as Artes”, outros dois ainda serão realizados sábado e domingo. Confira a programação:

Descubra Aracaju – Edição Orla Pôr do Sol

Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto

Domingo, 6 – Praça Tobias Barreto

18h – Sena

*Mostras gastronômica e de artesanatos

Aos domingos, o encontro será na Praça Tobias Barreto, às 16h. Haverá feiras gastronômica e de artesanato, mostra de talentos, shows musicais e o “Revelação da Praça”, espaço reservado para a cantores amadores que desejam soltar a voz. Um evento para reunir todos para momentos inesquecíveis.

Foto: Kaio Espínola/Setur