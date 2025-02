Prefeitura de Aracaju retoma ponto de vacinação no RioMar Shopping

Até abril, a imunização estará disponível às segundas-feiras, das 8h às 16h

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), retoma o funcionamento do ponto de vacinação no RioMar Shopping, reforçando a oferta de imunização para a população. Até o mês de abril, o serviço estará disponível às segundas-feiras, das 8h às 16h, no Piso L1, ao lado da loja Freitas.

No local, serão oferecidas vacinas do calendário de rotina, incluindo imunizantes contra covid-19, febre amarela, hepatite B, penta, HPV, VIP, dupla adulto, DTP, Vitamina A, tríplice viral, meningo C e meningocócica ACWY (conjugada). A iniciativa visa ampliar o acesso à imunização e facilitar a atualização vacinal de crianças, adolescentes e adultos.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação. No caso de crianças, o documento deve ser do adulto responsável. Além disso, é indispensável a apresentação do cartão de vacina para garantir o registro das doses aplicadas.

Com o retorno do ponto de vacinação ao RioMar Aracaju, a SMS visa proporcionar mais comodidade e acessibilidade à população no processo de imunização.

Lotti+Caldas Comunicação – foto SMS