Prefeitura Municipal de Propriá divulga programação do Outubro Rosa

Prefeitura de Propriá divulga programação do Outubro Rosa com foco na prevenção ao câncer de mama e de colo do útero

Em solenidade com a presença da imprensa, a Prefeitura de Propriá, por meio da Secretaria de Saúde, realizou a abertura oficial da Campanha Outubro Rosa 2025, voltada aos cuidados com a saúde da mulher, trazendo como tema central a prevenção ao câncer de mama. O evento, realizado nesta quarta-feira, 1º, reuniu mulheres do município, profissionais de saúde, autoridades locais e parceiros no Auditório da Prefeitura.

“Preparamos uma vasta programação alusiva ao Outubro Rosa, que contará com ações descentralizadas em diversos espaços do município e que inclui a ‘Corrida Rosa da Família’. Convidamos a imprensa para participar deste primeiro ato com o intuito de ampliar a divulgação das atividades e da importância das mulheres cuidarem de sua saúde, realizando o exame preventivo ao câncer de mama”, destacou a secretária de Saúde, Jeane Lima.

A programação iniciou com a recepção das participantes em um ambiente acolhedor, ornamentado na cor símbolo da campanha, além da entrega de folders informativos. A abertura contou ainda com a fala das autoridades, que destacaram a importância do movimento mundial de mobilização contra o câncer de mama e a importância da união entre poder público e sociedade civil para promover saúde e informação.

O público contou ainda com atividade laboral de educação física e as palestras educativas “Câncer de Mama: Prevenção, Autocuidado e Diagnóstico Precoce”, ministrada pela médica clínica geral, Kamilla Moreira, e “O esporte como prevenção ao câncer de mama”, ministrada pela representante da Federação Sergipana de Atletismo, Carla Gonzaga. Durante as palestras, foram apresentados dados, orientações e práticas de autocuidado, reforçando a necessidade da realização regular de exames preventivos e da importância de um estilo de vida mais saudável. Foi aberto ainda um espaço de diálogo para esclarecer dúvidas.

Além da abertura oficial, a programação do Outubro Rosa em Propriá se estenderá ao longo do mês, com diversas ações nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com datas já divulgadas. Entre as iniciativas estão a ampliação da oferta de mamografias em parceria com a Carreta do SESC Mulher, realização de exames citopatológicos (Papanicolau), ultrassonografias mamárias e atendimentos especializados com ginecologistas, mastologistas e equipe de enfermagem. Também haverá atualização da caderneta de vacinação, atendimento odontológico preventivo e distribuição de materiais educativos.

Mais ações

A campanha contará ainda com rodas de conversa, visitas domiciliares, além da mobilização comunitária com a Corrida do Outubro Rosa da Família, iluminação de prédios públicos, oficinas de alimentação saudável, aulas abertas de atividade física e o Dia da Beleza, nos dias 23 e 24 de outubro, no Centro de Especialidades.

“Esse conjunto de ações que a Prefeitura de Propriá vai promover durante o mês de outubro é mais uma demonstração do compromisso da gestão municipal de incentivar a prevenção, promover educação em saúde e garantir mais acesso às mulheres, reforçando a importância do cuidado integral e da detecção precoce de doenças como o câncer de mama e do colo do útero”, ressaltou o prefeito Luciano de Menininha.

Texto e foto FV Comunicação