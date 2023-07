Prefeitura fortalece o futebol americano em Aracaju

Foi realizada neste sábado, 1°, a primeira partida da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA), no Estádio João Hora, localizado no bairro Siqueira Campos, zona Oeste de Aracaju.

Aqui no estado, o evento é organizado pela equipe Sergipe Redentores, em parceria com a Liga BFA, e contou com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp).

Os donos da casa, que têm em sua equipe uma média de 80 integrantes, receberam o time Jangadeiros, da cidade de Maceió/AL, e tiveram uma estreia positiva, vencendo a partida por 40 a 33.

Na ocasião, o secretário da Juventude e do Esporte de Aracaju, Sérgio Thiessen, destacou o apoio que a secretaria oferece à equipe, a fim de que o esporte tenha cada vez mais adesão no estado.

“A Sejesp abraçou o projeto do Sergipe Redentores porque entende a importância de popularizar os esportes que ainda não são tão tradicionais no nosso ambiente, como é o caso do futebol americano, principalmente quando vemos o amor e a determinação dos jovens para que a modalidade se desenvolva”, ressalta o gestor.

Desde 2015, quando surgiu a partir da junção de dois times: Sergipe Bravos e Aracaju Imortais, a equipe Sergipe Redentores vem desenvolvendo o trabalho de difusão do esporte na capital e no estado.

De acordo com o conselheiro administrativo da equipe, Vinícius Sousa, foi a partir do apoio da Sejesp, principalmente com cessão de espaço para treinamento e transporte para competições, que o Sergipe Redentores passou a ter resultados mais expressivos nas competições.

“Tínhamos bastante dificuldades, e esse apoio da Prefeitura, através da secretaria, ajuda o nosso desenvolvimento, tanto de estrutura, quanto de questão técnica, porque a gente acaba tirando das costas o peso de alguns problemas, conseguimos investir nos estudos de futebol americano e trazer isso para dentro de campo”, pontua Vinícius.

Durante o evento, o odontólogo Gabriel Vieira destacou que o apoio da Prefeitura a modalidades como o futebol americano, além de proporcionar um momento diferente na rotina da população, promove a cultura do esporte.

“A diversidade dos esportes só vem agregar coisas positivas, porque quanto mais diverso, mais pessoas estarão conectadas, não somente com uma única modalidade”, enfatiza o torcedor

Foto: Ascom/Sejesp