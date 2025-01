Prefeitura inicia processo de matrículas em Aracaju; confira etapas

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), realizará nos dias 4 e 5 de janeiro a primeira fase da Matrícula Online 2024.

Trata-se da transferência interna para alunos público-alvo da Educação Especial. Os responsáveis pelos estudantes que já fazem parte da rede e desejam ser transferidos de uma escola para outra devem ficar atentos aos prazos para garantirem a vaga do estudante.

O processo é realizado por meio do portal Matrícula Online. Após garantir a vaga no sistema, o responsável terá até o dia 9 de janeiro para entregar a documentação na escola escolhida. Secretário da Educação de Aracaju, Ricardo Abreu afirma que a implantação da matrícula prioritária na rede, a partir de 2024, tem o objetivo de promover a garantia do acesso à escola para toda e qualquer criança, adolescente ou adulto com deficiência.

“Tanto na fase de transferência interna, quanto na fase para alunos novos, estamos criando datas específicas para a matrícula de estudantes que são público-alvo da educação especial. São alunos com espectro autista, surdos, com dificuldades de locomoção e todos aqueles que estão grafados a partir da entrega do relatório médico como parte desse grupo”, explica o secretário.

O portal da matrícula pode ser acessado de qualquer computador, tablet ou celular com acesso à internet. Neste ano, a Semed está disponibilizando sinal de Wi-fi gratuito nas escolas.

Próximas etapas

Após a fase de transferência interna para a Educação Especial, a Semed realizará entre os dias 10 e 12 de janeiro, também pelo portal na internet, a transferência interna dos demais estudantes. Já nos dias 18 e 19, o portal abrirá para matrículas de alunos novos da Educação Especial. Entre os dias 24 e 26 será a vez dos demais estudantes que desejam ingressar na rede.

Central da Matrícula

A fim de sanar dúvidas de mães ou responsáveis, que possam ocorrer durante o processo da solicitação de vaga, a Semed está disponibilizando a Central da Matrícula. Os números de telefones disponíveis são: 79 3179-1574, o 79 98157-5918 ou o 79 98106-2969 (WhatsApp). A Central da Matrícula 2024 já está funcionando e o horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 17h.

AAN – Arte: Ascom/Semed