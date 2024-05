Prefeitura inicia reforma na USF Carlos Fernandes e fluxo é alterado

A partir da próxima segunda-feira, 13, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), inicia uma reforma na Unidade de Saúde da Família (USF) Carlos Fernandes, localizada no bairro Lamarão, com o objetivo de garantir segurança aos usuários e funcionários da rede municipal.

De acordo com a coordenadora da Rede de Atenção Primária (Reap) da SMS, Anne Sousa, com a reforma que se concentra na troca de telhado da USF, será preciso remanejar a equipe para outra unidade de saúde, para garantir que nenhum usuário fique desassistido durante o período de obra.

“A partir da próxima segunda-feira, 13, os profissionais da USF Carlos Fernandes serão alocados na Unidade de Saúde da Família Carlos Hardman Côrtes, no bairro Soledade, devido à inviabilidade de realizar a obra e manter os atendimentos na Carlos Fernandes, visto que a obra será em todo o telhado, impactando o fluxo de profissionais e usuários. Assim, todos serão acolhidos e acomodados, garantindo, desta forma, a continuidade do atendimento à população com condições adequadas”, destaca Anne.

Ainda segundo a coordenadora, enquanto estiver acontecendo a reforma na Carlos Fernandes, o horário da USF Carlos Hardman será ampliado e passará a funcionar das 7h às 19h, para melhor acolher funcionários e usuários.

“A proposta viável para minimizar os impactos dessa mudança foi ampliar, temporariamente, o horário de funcionamento da Unidade Carlos Hardman, de forma a receber a equipe da Unidade Carlos Fernandes. Desta forma, o fluxo de atendimento será organizado de maneira a permitir que uma parte da equipe trabalhe pela manhã e a outra parte pela tarde, assim a equipe da USF Carlos Hadam realizará os atendimentos das 7h às 13h, e a equipe USF Carlos Fernandes das 13h às 19h, garantindo a continuidade do atendimento à população”, explica Anne.

Visitas e dispensação de medicamentos e insumos

A coordenadora reforça que, no contraturno das atividades na unidade temporária, a equipe poderá realizar visitas domiciliares, levando os serviços de saúde diretamente às casas dos pacientes que necessitam de acompanhamento e atividades ‘extra muro’.

“Essa medida contribui para ampliar o alcance dos serviços de saúde e garantir a continuidade do cuidado mesmo durante o período de reforma. Em relação à dispensação de medicamentos e insumos, os usuários que recebiam na Unidade Carlos Fernandes, a partir do dia 13, receberão o material na Unidade Carlos Hardman normalmente”, ressalta a coordenadora.

Reforma

Segundo a engenheira e coordenadora de Infraestrutura da SMS, Carla Christine Santos, o trabalho realizado pela Prefeitura visa possibilitar mais conforto e dignidade para quem utiliza a Unidade Carlos Fernandes.

“Foi verificado que a Unidade tinha problemas estruturais na cobertura. Fizemos o levantamento das necessidades e foi constatado que seria necessário trocar todo o telhado, que estava com fissuras e era muito antigo, além de ajustes no suporte das calhas. Vamos iniciar o serviço na próxima semana e o tempo da obra é de aproximadamente 45 dias. A Secretaria está empenhada para que a reforma seja feita o mais rápido possível. Vale destacar, ainda, que será realizado a impermeabilização da cobertura do telhado e, caso necessário, realizaremos a pintura externa”, enfatiza Carla.

Foto: Ascom SMS