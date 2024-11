Prefeitura leva vacinação para mais 4 escolas da capital nesta semana

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dá continuidade à vacinação nas escolas com vários imunizantes e, no momento, o cronograma segue atendendo as unidades da rede estadual. Ao todo, quatro escolas serão atendidas nesta semana, ampliando a imunização de crianças e adolescentes da capital.

De acordo com a coordenadora do Programa de Saúde na Escola (PSE) da SMS, Aline Guimarães, a imunização nas escolas faz parte das estratégias para ampliar a cobertura vacinal e incentivar a atualização dos cartões de vacina, facilitando ainda mais o acesso para as pessoas da comunidade escolar.

“Neste mês de novembro, o cronograma vai até o dia 29, mas já estamos organizando a programação para dezembro. Continuamos realizando essa mobilização para atualização da caderneta de vacinação dos estudantes. Levamos o imunizante até os alunos, de forma segura, facilitando a imunização para os pais ou responsáveis”, destaca Aline.

O cronograma desta semana, com vacinação nos turnos da manhã e da tarde, inicia nesta segunda, dia 11, no Instituto Educacional Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro Suíssa; na terça, dia 12, a ação chega à Escola Estadual São José, no Centro; na quarta, dia 13, será a vez da Escola Estadual Prof.Valnir Chagas, no Centro; já quinta, dia 14, a vacinação será realizada na Escola Estadual José Augusto Ferraz, no Bairro Industrial.

Para a vacinação nas escolas, é necessário o termo de autorização assinado pelo responsável, cartão de vacina e documento da criança. Já os funcionários, pais e professores que desejem receber as vacinas, devem apresentar documento de identificação e cartão de vacina.

Foto ascom SMS