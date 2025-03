Prêmio CRO Laura Amazonas homenageia lideranças femininas da Odontologia

Em sua 4ª edição, evento homenageia dez mulheres nesta terça-feira, 11 de março

Nesta terça-feira, 11 de março, o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe realiza a quarta edição do “Prêmio Laura Amazonas 2025”. O evento acontecerá a partir das 18h na sede do CRO-SE que, este ano, homenageia dez mulheres da Odontologia que ocuparam ou ocupam cargos de liderança, e/ou estão à frente de lutas importantes para a Odontologia, em busca de melhorias para a classe e em defesa da vida.

Organizada pela Comissão CRO Mulher, a premiação foi iniciada em 2022, recebendo o nome de “Laura Amazonas” a partir de 2024, em alusão à Cirurgiã-Dentista que foi a primeira mulher sergipana graduada em nível superior. Nos anos anteriores, a premiação abordou as temáticas da Violência Contra a Mulher, Empreendedorismo Feminino e Mulheres na Ciência.

Este ano, as Lideranças Femininas serão premiadas em três categorias: Gestão Pública, Gestão Privada e Instituição de Ensino. Para receber a comenda, foram selecionadas pela Comissão CRO Mulher a Auxiliar em Saúde Bucal Lissandra da Cruz Santos, e as cirurgiãs-dentistas Tereza Cristina Mesquita Almeida Santos, Rosana Apolonio Maria de Lourdes Machado Bispo, Juliana Cavalcante Duarte, Alexandra Valeria Chemin de Souza, Janaina Pereira de Lucena Menezes, Simone Alves Gracez Guedes, Renata Morais e Suzane Rodrigues Jacinto.

De acordo com a presidente da Comissão CRO Mulher, Ana Márcia Oliveira, o tema foi escolhido considerando a importância de valorizar e destacar a liderança feminina, devido às muitas dificuldades enfrentadas pelas mulheres para ocupar esses espaços. De acordo com o Caderno das Desigualdades (2021) o Brasil é o 3º país mais desigual, entre os países do G20, com apenas 38,8% de mulheres em cargos de liderança, atrás da Rússia e dos Estados Unidos.

“Apesar de sermos 70% de mulheres na Odontologia brasileira, ainda somos poucas ocupando espaços de liderança. Para se ter uma ideia, entre os Conselhos Regionais existentes nos 26 estados da federação, há apenas seis mulheres ocupando cargos de presidência – uma delas aqui em Sergipe. A presidente Anna Tereza Lima foi eleita somente após 54 anos de existência do CRO-SE. Da mesma forma em Aracaju, somente após 170 anos foi eleita a primeira prefeita mulher”, afirmou a cirurgiã-dentista.

A presidente do CRO-SE, Anna Tereza Lima, afirma que a premiação já faz parte do calendário anual de eventos do Conselho, e assim como outros eventos e campanhas voltadas para as mulheres, buscam acolher, valorizar e fomentar a presença feminina em todos os espaços. “Enquanto parte de uma gestão majoritariamente feminina, com a primeira presidente da história do CRO-SE, é nosso papel propor ações que busquem reconhecer as contribuições das mulheres da Odontologia para a sociedade, assim como de mulheres de diversos segmentos em prol da Odontologia e da Saúde Bucal da população”, concluiu.

Texto e foto Rebecca Melo