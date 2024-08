Preparação para o Enem segue focada nos conteúdos tradicionais

O anúncio de que a Lei nº 14.945/2024, que estabelece as regras para reestruturar o Ensino Médio, havia sido sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União, na quinta-feira, 1º de agosto, deixou a comunidade escolar da rede pública estadual mais tranquila no que se refere ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Isto porque, com o veto presidencial à inclusão dos itinerários formativos, o certame seguirá com a cobrança dos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A coordenadora do Serviço de Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), Quitéria Barros, ressalta a importância dessa decisão e como ela favorece a formação geral básica dos alunos. “Essas alterações são bem-vindas e aliviam as dúvidas dos professores sobre como trabalhar os itinerários formativos. Agora podemos focar com mais clareza no conteúdo essencial do ensino médio”, afirma.

No Centro de Excelência Dom José Luciano Cabral Duarte, por exemplo, as aulas são planejadas para abordar os principais tópicos do Enem, garantindo que os alunos recebam o conteúdo necessário para a prova. Entre as inovações, destaca-se a aula-show ‘O Enem, um sonho e você’, focada em conteúdo de linguagem e no lançamento de um CD com conteúdo de Língua e Literatura, disponível em plataformas digitais. Em outubro, o evento ‘O Enem é pop’ apresentará uma revisão musical dos conteúdos da BNCC, transformando a revisão em uma experiência interativa e envolvente.

Se na sala de aulas as regras do jogo estão definidas, nos polos do Programa Pré-Universitário (Preuni) a preparação para o Enem segue a todo o vapor. A contagem regressiva de 100 dias já começou, e os alunos avançam em seus estudos com uma série de atividades semanais, incluindo aulas de atualidades, redação e simulados. A preparação intensiva também inclui revisões e treinamentos específicos, e o próximo aulão de redação e atualidades está confirmado para o próximo sábado, dia 3 de agosto, das 8h às 12h, na Faculdade Pio Décimo, em Aracaju.