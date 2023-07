Presidência da Deso participa de reunião com prefeito de Tobias Barreto

Informe publicitário

O objetivo é tratar de melhorias para o abastecimento da região

A Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso tem o compromisso com a população sergipana e está diariamente em busca de melhorias no abastecimento de cada região. Com base nisso, foi promovida reunião no município de Tobias Barreto, que contou com a presença da presidência da empresa, o prefeito, Dilson de Agripino e representantes da Câmara de Vereadores, para tratar de diversas pautas de interesse da população. Entre vários assuntos, foram discutidos os problemas no abastecimento da cidade e na qualidade da água distribuída.

Atenta às demandas da população, a Diretoria da Companhia se comprometeu a apresentar soluções para a região, visando aumentar o volume de água distribuída e melhorar os seus parâmetros físico-químicos. A ida até a cidade, foi para dialogar pessoalmente com a população, o prefeito e demais autoridades do município, para juntos, serem buscadas as ações efetivas para proporcionar mais qualidade de vida para os tobienses, como determinou o Governo do Estado.

(Foto: Prefeitura de Tobias Barreto – Arquivo: Internet)