Presidente do CRA-SE, Carlos Eloy, participa do EREF-SUL

O presidente do Conselho Regional de Administração de Sergipe, Adm. Carlos Eloy Filho, participou do 2º Encontro Regional de Fiscalização e Registro da Região Sul (EREF-Sul). O evento acontece em Curitiba, no Paraná, e contou com a parceria dos CRA do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

O EREF-SUL teve como lema a integração, contando com palestras e debates sobre registro e fiscalização, além de proporcionar uma troca de experiências entre os profissionais de administração de diversos Estados brasileiros. O evento aconteceu nos dias 27 e 28 de julho de 2023.

Para o presidente do CRA-SE, está é uma grande oportunidade de trocar experiências com profissionais de todo o país. “O EREF-SUL é um evento enriquecedor, que todo profissional da administração deveria participar seja presencialmente ou de forma remota. Aqui, foram debatidos temas relevantes que irão fazer a diferença no CRA Sergipe”, declarou Carlos Eloy Filho.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso