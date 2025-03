PreUni realiza primeira Oficina de Redação na preparação para o Enem 2025

A ação contou com discussão de tema, produção de texto e atendimento individualizado para cada aluno

A Secretaria de Estado da Educação (Seed), por meio do Programa Pré-Universitário (PreUni), realizou, no último sábado, 22, a primeira Oficina de Redação do PreUni de 2025, dando início ao calendário de ações do ano letivo 2025. O encontro ocorreu no Centro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto, em Aracaju, e contou com cerca de 100 alunos da unidade e de outras escolas convidadas da região.

O evento iniciou-se com o acolhimento dos alunos presentes, seguido da discussão do tema ‘O uso das tecnologias digitais nas escolas: desafios e soluções’. Para eles, foi estipulado um tempo médio de duas horas para a produção de um texto dissertativo-argumentativo, a partir dos repertórios socioculturais apresentados anteriormente. Em seguida, durante o momento de lanche dos alunos, os professores da oficina corrigiram os textos, com base nas competências previstas no modelo seguido pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A coordenadora do programa, Gisele Pádua, que ministrou uma palestra sobre gestão de tempo durante a produção do texto e planejamento de estudo, comenta sobre o foco do PreUni para as oficinas realizadas. “Os treinos levam à perfeição. E, com isso, nosso objetivo é preparar todos os estudantes da rede pública a tirarem a nota máxima na redação do Enem. Participando das oficinas, os estudantes têm a oportunidade de ampliar o repertório sociocultural, de conhecer as competências que serão avaliadas e de escutar de forma individualizada onde ele pode melhorar, além de treinar o tempo de produção”, diz Gisele.

Após a palestra, os alunos tiveram um momento de atendimento individualizado, podendo tirar dúvidas e receber dicas sobre suas produções. “Esse momento de atendimento é importante porque é com o contato direto com o professor para tirar dúvidas, ouvir em que competência o discente pode melhorar, que ele pode evoluir”, diz a professora e articuladora de redação, Danielle Neres.

Incentivo para os vestibulandos de 2025

O ex-aluno do PreUni e recém-aprovado em Medicina na Universidade Federal de Sergipe (UFS), Luiz Eduardo Calafell, demonstra seu apoio àqueles que estão iniciando sua trajetória no programa. Ele foi um dos contemplados da premiação do Governo de Sergipe, “Educação Nota 10” no Eixo melhores notas do Enem, e destacou que o PreUni foi decisivo para ele ser vitorioso no Enem.

“Tenham garra, tenham força, contem com a ajuda dos professores, porque eles são maravilhosos e vão ajudar vocês. E, também, tenham paciência. Eu demorei um pouco para passar, não foi de primeira, mas o programa acolhe todos. Eu participei do Pré por dois anos, em 2023 e 2024, e foi transformador”, incentiva Luís Eduardo.

Assessoria de Comunicação da SEDUC