Primeira edição da Feirinha dos Cajueiros acontece neste sábado, 29

Neste sábado, dia 29, a partir das 16h, no Parque dos Cajueiros, o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), realizará a primeira edição da Feirinha dos Cajueiros. A ação integra a programação do projeto inédito Cultura em Toda Parte, que estimula a produção artístico-cultural no estado e, com espaços para empreendedores e artesãos, também fomenta a economia.

A programação contará com apresentações de artistas da terra, incluindo shows, espetáculos teatrais e atrações voltadas ao público infantil. O evento também reunirá expositores de artesanato e gastronomia, distribuídos em 30 estandes, fruto de uma parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

A acessibilidade será um dos destaques da Feirinha dos Cajueiros. Todas as apresentações contarão com intérpretes de Libras.

Programação

16h – Palhaço Colores

17h – Raquel Diniz

19h – Orquestra Sanfônica de Sergipe

20h30 – Anne Carol

Foto: Ascom Funcap