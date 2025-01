1ª fase da matrícula da rede estadual de ensino encerra nesta sexta

A primeira fase da matrícula da rede estadual de ensino, equivalente ao período de renovação de matrículas dos alunos, encerra-se nesta sexta-feira, 10. A procura dos pais e responsáveis tem sido alta para confirmar a renovação nas 318 unidades escolares da rede. Esta primeira fase foi iniciada na quarta-feira, 8, e garantiu aos alunos da rede a rematrícula de forma automática e ágil.

A segunda fase começa no próximo dia 15, quando são esperados muitos estudantes que desejam transferência interna. Já a terceira e última fase da matrícula da rede pública estadual, de 22 a 24 de janeiro, é destinada à matrícula dos estudantes que querem ingressar na rede. Todo o processo de matrícula é feito de forma online por meio do portal Matrícula Online, da Seduc.

Na Escola Estadual Profa. Judite Oliveira, em Aracaju, a procura pela renovação da matrícula está sendo considerada satisfatória pela equipe. “Muitos alunos vão continuar aqui. E também têm pais que vêm e solicitam a transferência de turno para os filhos, fazendo dentro do possível a permuta com os próprios alunos que querem mudar de turno”, disse a secretária da escola, Gilvania dos Santos.

Tatiana Santos Souza, mãe do aluno Samuel Santos, comentou que já foi aluna da escola, e que está muito satisfeita com a educação que seu filho está recebendo. “É uma ótima escola, não tenho o que reclamar. Tem ótimos professores, o ensino é muito bom, e acredito que o ano de 2025 será ainda melhor”, comentou a mãe.

Para a equipe do Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela, também em Aracaju, a procura pela renovação das matrículas está sendo melhor do que o esperado. “Aqui nós dividimos a renovação por séries, para conseguir dar conta da demanda. Desde o primeiro dia a matrícula está sendo muito procurada, com média de 300 a 400 pais por dia. Por mais que a atualização dos dados seja feita de forma online, nós possuímos termos da escola que precisam ser assinados pelos pais”, disse a diretora da unidade, Andreia Bispo dos Santos.

Mário Augusto Freitas, pai do aluno José Edimundo, comentou sobre sua satisfação em ter seu filho estudando na unidade: “Ele vai ficar aqui até quando puder. Ele gosta muito daqui, e eu vejo a dedicação da equipe. Eles estão de parabéns”.

Primeira fase satisfatória

A rede estadual fechou o ano de 2024 com 163 mil estudantes matriculados, nas 318 unidades escolares distribuídas pelos 75 municípios. Para 2025, estão sendo ofertadas aproximadamente 165 mil vagas em toda a rede. As aulas terão início no dia 6 de fevereiro.

A chefe do Núcleo Gestor da Matrícula Online, Jaqueline Andrade, compartilhou o andamento da primeira fase da matrícula e avaliou que os resultados vêm sendo positivos. “A primeira fase está acontecendo de forma tranquila nas escolas. As equipes já demonstraram grande organização para este período, refletindo no andamento sereno das atividades. Desde o final do ano letivo, foi realizado um trabalho de conscientização junto à comunidade escolar, destacando a importância de renovar as matrículas dentro do prazo estipulado em portaria, o que contribuiu significativamente”, finalizou.

Documentos necessários

As escolas da Rede oferecerão suporte aos pais e responsáveis que não tenham acesso à internet, com laboratórios de informática e equipamentos em seus horários de funcionamento. Além disso, a Seduc disponibiliza o telefone 0800 285 5321 e atendimento online no portal, ambos funcionando das 8h às 22h.

Após realizar a matrícula on-line, os pais e responsáveis devem confirmar a matrícula por meio da checagem de documentos ou envio às unidades escolares, independente de fase. Eles incluem: comprovante de matrícula online; Certidão de Nascimento, documento de Identidade e CPF do estudante; Número de Inscrição Social (NIS), caso haja; documento de identidade dos pais ou responsáveis; guia de Transferência ou Declaração; comprovante de residência atualizado; cartão de vacinação para a criança de até 06 (seis) anos de idade; declaração de vacinação atualizada; duas fotos 3×4; relatório médico e/ou avaliação biopsicossocial para o estudante da Educação Especial; e termos para assinatura, que serão disponibilizados pela escola.