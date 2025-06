1ª ‘Terça do Arrocha’ do Arraiá do Povo embala público com paixão e sofrência

Além de ‘país do forró’, Sergipe também é a casa do arrocha. Na noite desta terça-feira, 3, aconteceu a primeira edição da ‘Terça do Arrocha’ no Arraiá do Povo 2025, com apresentações de Liene Show, Tayrone, Nadson O Ferinha e Luanzinho Moraes. Com paixão, sofrência e emoção, as atrações artísticas levaram dezenas de milhares de sergipanos e turistas à Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju.

A estreia da programação temática foi um sucesso, repetindo o êxito obtido na edição de 2024 do evento. A adesão evidencia a consagração do gênero musical junto ao público sergipano, que já incorporou as músicas do estilo no repertório do período junino. O estado é exportador de artistas e canções do arrocha que ganharam o Brasil, com nomes como Liene Show, que deu início à primeira noite da iniciativa neste ano.

Ela destacou a importância de haver um dia voltado exclusivamente ao estilo, e enfatizou a presença de artistas sergipanos na abertura da ‘Terça do Arrocha’. “É uma ótima ação do Governo do Estado. Meu coração se enche de alegria. Sergipe está sendo berço de vários artistas nacionais. Ano passado, tivemos muita gente, e em 2025 não é diferente. Fico muito feliz em ver isso”, ressaltou ela.

Após emocionar o público, Liene Show deu lugar a Tayrone, um dos artistas mais aguardados da noite. Para ele, a ‘Terça do Arrocha’ já é um caso de sucesso que precisa ser replicado em outros locais do país. “Se todo estado fizesse um evento desse, maravilhoso, ia ser lindo demais. O arrocha dominou o Brasil, dominou o mundo. Estou aqui em mais uma edição do evento, em uma felicidade enorme”, expressou ele, que embalou sergipanos e turistas com uma mescla entre canções clássicas e contemporâneas de sua carreira.

Natural de Tobias Barreto, município do centro-sul sergipano, o fenômeno nacional do arrocha Nadson O Ferinha levou ainda mais sofrência e romantismo a quem curtia o Arraiá do Povo nesta terça. Ele classificou o momento como emocionante. “É muito especial estar aqui. A ‘Terça do Arrocha’ valoriza o gênero musical e os artistas do arrocha, especialmente os da terra. Sergipe tem muitos nomes de destaque e é um lugar onde há uma cultura forte do estilo e também do forró. É um evento grandioso”, qualificou ele.

Nadson deu lugar a Luanzinho Moraes no Palco Rogério, encerrando a programação com chave de ouro para quem foi curtir a primeira ‘Terça do Arrocha’ de 2025. O cantor alagoano vive em Aracaju há mais de dez anos e, em 2025, recebeu o título de cidadão aracajuano pela Câmara Municipal. “Agradeço ao Governo do Estado pelo que tem feito pelo arrocha e pelos artistas. É um show para o qual a gente passa meses se preparando. É intenso, mas estou muito feliz pela oportunidade”, celebrou Luanzinho.

Palco 360º

Entre um show e outro no palco principal, quem manteve o clima do arrocha foi o cantor Luiz Ferraz, talento do estado. Ele se apresentou no palco 360º, que propõe uma dinâmica diferente a quem passa pelo maior festejo junino de Sergipe e não deixa cair a animação do público. “É uma apresentação fruto de muito esforço e muita preparação. Realizo aqui um sonho. Estou muito feliz. É um dia de valorizar o arrocha e os artistas da terra, com muita música boa para todo mundo”, afirmou ele.

Aprovação

A expectativa para a primeira ‘Terça do Arrocha’ estava grande para a cozinheira Antônia Maria de Jesus. Ela, que se disse fã de arrocha, foi uma das primeiras pessoas a chegar na arena de shows da Orla da Atalaia para acompanhar a abertura. “É muito bom porque permite que a gente tenha forró, mas também um arrocha. Gosto bastante de uma sofrência. Ano passado não perdi, e neste ano vim de novo conferir de novo”, relatou ela, acompanhada do namorado, Túlio Araújo.

O rondista Igor Santos de Oliveira não perdeu um dia do Arraiá do Povo desde o início do evento, na última sexta-feira, 30. Mas, segundo ele, a ‘Terça do Arrocha’ é um compromisso inadiável e do qual ele não abre mão. “Ter um dia como esse é bom porque gera uma mistura de estilos, com o arrocha e o forró. Isso abrange mais pessoas, e também é um dia diferenciado. O governo está de parabéns”, avaliou ele, que revelou pretender participar do evento durante boa parte dos 30 dias do maior São João à beira-mar do Brasil.

Não foram só os sergipanos que aprovaram a iniciativa. Em Aracaju há sete meses, o eletricista Carlos Eduardo dos Santos revelou nunca ter visto nada igual ao Arraiá do Povo nem à ‘Terça do Arrocha’. Ele é natural de Praia Grande, município do estado de São Paulo, e veio a Sergipe trabalhar. Carlos contou que é fã de Tayrone e que irá ao evento também na próxima terça, 10. “Eu estou achando isso aqui muito lindo. São 60 dias de forró aqui e na Vila do Forró. Aonde eu acharia isso em São Paulo? Aracaju é linda, e agora, no São João, está ainda mais”, narrou ele, animado.

‘País do forró’

Foto: Diego Souza