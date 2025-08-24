Primeiro dia do Simula Enem 2025 engaja equipes da rede pública estadual

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na rede pública estadual em Sergipe segue com força total desde o início do ano letivo. Neste sábado, 23, o Programa Pré-Universitário (Preuni) da Secretaria de Estado da Educação (Seed) realizou o primeiro dia do ‘Simula Enem’, momento esperado pelos alunos para testar os conhecimentos prévios nos mesmos moldes de aplicabilidade da prova nacional.

As provas acontecem de forma presencial nos polos do programa e nas escolas públicas estaduais que ofertam a 3ª série do Ensino Médio ou etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todo o estado. Cerca de 18 mil alunos participaram do primeiro dia para testar as habilidades e preparar para o tão sonhado ensino superior.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, o Simula Enem é a oportunidade dada aos estudantes de testar pontualidade, material, a ansiedade e o conhecimento, assim como de reforçar a linha de raciocínio do estudante nos mesmos níveis de dificuldade do Enem. “Queremos que o aluno sinta como vai ser a prova e o tempo que vai ser necessário. Afinal, essa experiência do simulado é essencial para que eles entendam as etapas da prova e se dediquem cada vez mais. Essa é mais uma etapa preparatória e intensiva do estudante da rede pública estadual iniciada desde o início do ano. É uma ferramenta estratégica para testar todo o conhecimento adquirido, vibrar pelos acertos e, principalmente, adquirir autoconfiança”, pontuou o gestor estadual.

O Simula Enem tem os mesmos moldes do Enem tradicional. Neste primeiro dia, foram aplicadas as provas de Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, além da Redação. No próximo sábado, dia 30, serão realizadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. “São 180 questões inéditas nos dois dias, preparadas pelos professores articuladores do Preuni, com os mesmos níveis de dificuldade do Enem. Todos os horários foram cumpridos rigorosamente. As provas foram lacradas, contam com a folha de redação específica e têm cartões de resposta verificados com leitura óptica para ampliar a precisão ao corrigir os gabaritos”, destaca a coordenadora do Programa Pré-Universitário da Seed, professora Gisele Pádua.

As equipes do Preuni e das escolas da rede pública estadual envolvidas no processo estiveram de prontidão para garantir acolhimento e orientações aos alunos e famílias.

“O simulado é indispensável para que os nossos estudantes se preparem, além de oferecer bom conhecimento sobre a dinâmica das provas e estratégias que precisarão ser adotadas, ajuda a identificar áreas que precisam de mais atenção, principalmente nessa reta final. O Centro de Excelência Professor Paulo Freire teve uma excelente participação dos estudantes da 3ª série. Desde o primeiro semestre, eles vêm sendo estimulados por aulões bimestrais por área de conhecimento, fortalecendo a importância da participação nas duas etapas do Simula Enem”, comentou a professora Shirley Suelen, diretora do Centro de Excelência Professor Paulo Freire, em Aracaju.

Para a diretora do Centro de Excelência Governador Augusto Franco, também em Aracaju, professora Amanda Lima, o Simula Enem é muito importante na preparação real para o grande dia. “Ao participar, o estudante se familiariza com o estilo das questões, aprende a controlar o tempo e descobre em quais áreas precisa se dedicar mais”, reforçou.

Aluna do Centro de Excelência João Costa, em Aracaju, Lilian Alves sabe o quanto a prova é essencial. “É um momento muito importante para testarmos nossos conhecimentos, principalmente na redação, para ver como está nossa evolução e no que podemos avançar. Foi uma experiência muito positiva e preparatória”, destacou.

A região agreste também teve muita movimentação neste primeiro dia. “Todas as escolas estavam engajadas com suas equipes unidas para que o acolhimento ocorresse da melhor forma e nosso estudante se sentisse abraçado neste momento preparatório para uma das etapas mais importantes de sua vida: o Enem. A rede pública estadual está cada vez mais abraçada nesta preparação para que os resultados dos nossos alunos seja cada vez mais positivo”, comentou o professor Gladston Santos, gestor da Diretoria Regional de Educação 03.

Mais preparação

O próximo Simula Enem acontece sábado, dia 30. Após essa etapa, o Preuni Seed segue com mais eventos preparatórios. Em setembro, acontecerá mais um aulão de Atualidades e Redação, além do ‘Foco na Área’. Já em outubro, haverá mais um Aulão de Atualidades e Redação, o II Simulado Online e o Tardezinha do Preuni. No mês de novembro, a tão esperada Revisão Final, no Ginásio Constâncio Vieira, às vésperas do primeiro dia do Enem 2025. Ela é considerada a maior revisão pública e gratuita do Brasil, com mais de 6 mil estudantes participantes.

