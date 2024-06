Primeiros socorros em casos de queimaduras, enfermeiro explica

Enfermeiro explica quais procedimentos devem ser seguidos nesses casos

Durante os festejos juninos, os casos de queimaduras aumentam em Sergipe. Isso ocorre devido à tradição dos fogos de artifícios. Inclusive, em alguns lugares, acontecem competições envolvendo os artefatos. Dependendo do grau das queimaduras, os primeiros socorros podem ser feitos em casa, mas de maneira correta para não agravar os ferimentos. O enfermeiro e professor do curso de Enfermagem da UNINASSAU Aracaju, Marcelo Figueiredo, explica a melhor maneira de tratá-las.

“O primeiro passo é lavar, de 15 a 20 minutos, o membro atingido com água corrente em temperatura ambiente. Ela não pode ser gelada. Dependendo da queimadura, pode cobrir o local com um pano ou gaze limpos. Porém, se apresentar sinais de infecções e a dor persistir, o ideal é ir ao médico”, explica.

O enfermeiro também alerta sobre queimaduras em roupas. “Não se deve correr com a roupa em chamas nem puxar o tecido se ele estiver grudado no corpo e nos ferimentos. É necessário apagar o fogo primeiro. Inclusive, a pessoa pode rolar no chão”. Marcelo ainda acrescenta que, caso as mãos e os braços sejam os membros atingidos, devem ser tirados todos os acessórios para eles não bloquearem a circulação do sangue.

“Não se deve romper as bolhas nem colocar gelo, azeite, borra de café, clara de ovo, pó ou talco. Isso pode agravar a situação e gerar uma infecção”, conclui.

Fonte e foto ascom UNINASSAU