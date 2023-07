Procon Aracaju divulga pesquisa de preços dos itens de pet shops

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), disponibilizou, nesta sexta-feira, 7, uma nova pesquisa comparativa de preços de itens de pet shops. A ação visa proporcionar referência dos valores aplicados no mercado para os consumidores, de maneira a estimular o consumo consciente.

A coleta de dados foi realizada pelo setor de Educação e Pesquisa, entre quinta (6) e esta sexta-feira, 7, em seis estabelecimentos localizados nos bairros Dezoito do Forte, Jardins, Farolândia, Treze de Julho, Grageru, e Luzia.

A coordenadora geral do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovani, destaca que ação é realizada periodicamente, contemplando diversos segmentos comerciais, para monitorar o mercado.

“A pesquisa é desenvolvida com o objetivo de manter um monitoramento dos preços no mercado, promovendo uma transparência para o consumidor. Além disso, possibilita que o consumidor identifique o estabelecimento que melhor atenda às suas condições de compra, estimulando o consumo consciente”, ressalta Bongiovani.

Ao todo, foram verificados 36 itens, distribuídos nos grupos de higiene e alimentação. Na tabela, constam valores de rações e produtos de cuidado e higiene. As rações estão divididas entre produtos para gatos e cachorros, e especificam os portes dos animais. Foram contempladas as categorias super premium, premium, normais e de uso clínico.

De acordo com o levantamento, no setor de alimentação, a ração úmida natural para gatos é encontrada com valores entre R$3,35 e R$23,99; ao passo que a ração úmida funcional (para gatos) custa de R$3,35 a R$43,48; e as rações para raças específicas variam entre R$50,90 e R$204,99. As rações super premium para cachorros de raças pequenas constam com preços entre R$35,90 e R$209,90; enquanto as rações normais para filhotes de cachorro têm preços de R$27,90 a R$204,90.

Quanto aos itens de cuidado e higiene que tabela divulgada, o granulado higiênico para gatos (2,5 kg), consta com preços entre R$11,90 e R$27,50; coleira antipulgas e carrapatos para animais acima de oito quilos custa de R$77,99 a R$249,00; e o creme dental varia de R$2,00 a R$94,00. O vermífugo (com quatro comprimidos) aparece com preços entre R$53,90 e R$99,00.

Confira a relação completa aqui.