Professores de Sergipe chegam ao 2º dia de paralisação da categoria

Nesta quarta-feira (16), será o segundo dia de paralisação dos professores da Rede Estadual de Ensino e diversas mobilizações acontecerão em Aracaju e no interior do estado.

Na capital, professoras e professores farão adesivaço em 11 semáforos espalhados por toda a cidade, no período da manhã, às 6h30, e no período da tarde, a partir das 16h30. O objetivo é, mais uma vez, fazer o diálogo direto com a população, explicando as nossas pautas e o motivo central da nossa paralisação, além de colar adesivos nos carros e motocicletas daqueles que apoiam à luta do magistério público estadual de Sergipe.

No interior do estado acontecem os atos regionais em seis cidades: Itabaiana (região Agreste), Nossa Senhora da Glória (região do Alto Sertão), Lagarto (região Centro Sul), Estância (região Sul), Japaratuba e Capela (Vale do Cotinguiba)

Confira abaixo a programação completa e os locais onde acontecerão cada uma das nossas mobilizações

Aracaju

Manhã (das 6h30 às 8h30)

Bairro Industrial: Av. João Rodrigues com Gen. Calazans (em frente ao Parque Shopping)

Bairro Santo Antônio: Av. Simeão Sobral com Gentil Tavares

Bairro Grageru: Av Hermes Fontes com Nestor Sampaio

Bairro Jardins: Av Gov. Paulo Barreto Menezes (Beira Mar) com Av Tancredo Neves

Bairro Ponto Novo: R. Poe. José Sampaio com Av. Augusto Franco (Rio de Janeiro)

Bairro Capucho: – Av Tancredo Neves (em Frente ao HUSE)

Tarde (das 16h30 às 18h30)

Bairro José Conrado de Araújo: Av. Maranhão com Av. Euclides Figueiredo

Bairro Siqueira Campos: Av. Augusto Franco (Rio de Janeiro) com São Cristóvão

Bairro Santo Antônio: Av. Coelho e Campos com Pedro Calazans

Bairro Farolândia: Av. José Carlos Silva com Av Hildete Falcão Baptista

Bairro Suiça: Av Desembargador Maynard com Hermes Fontes

Atos regionais

Itabaiana- 8h

Praça João Pessoa

Nossa senhora da Glória – 8h

Av. Monte Alegre, em frente a Osaf

Estância – 8h

Em frente a praça Barão do Rio Branco

Lagarto – 8h

Em frente a subsede do SINTESE na região Centro Sul (Largo de Paulo Freire)

Capela – 8h30

Praça 15 de novembro

Japaratuba – 10h

Em frente a Diretoria Regional de Educação 04 (DRE04)

